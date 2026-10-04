El Karting Santiagueño brilló de noche y dejó grandes ganadores en la penúltima fecha del año

El kartódromo Francisco de Aguirre recibió la séptima fecha del Campeonato Anual y la tercera del Clausura, con seis categorías en pista, buena convocatoria de pilotos y un gran marco de público.

04/10/2026

El Karting Santiagueño volvió a vivir una jornada especial este sábado 3 de octubre, con una nueva fecha nocturna en el kartódromo Francisco de Aguirre, escenario de la séptima fecha del Campeonato Anual y la tercera del Clausura.

La cita marcó además la penúltima fecha del calendario 2026, en una noche que contó con buenas condiciones climáticas, una importante presencia de pilotos y un gran acompañamiento del público.

La actividad comenzó alrededor de las 18 horas con las tandas de entrenamientos, para luego dar paso a las clasificaciones y las series. Finalmente, desde las 22, se disputaron las finales de las seis categorías que formaron parte de la jornada en el circuito Josh Gubaira.

En la categoría 110 Escuela, la victoria quedó en manos de Josué Baltazar Ledesma, con el número 473. El segundo puesto fue para el tucumano Gerónimo Faccioli, mientras que el bandeño José Roberto Álvarez completó el podio.

Por su parte, en la IAME 60, el triunfo fue para el tucumano Lorenzo Liverani, vigente campeón de la temporada pasada, quien concretó un esperado regreso. Lo escoltaron Bautista Sola, también de Tucumán, e Ignacio Sierra, de Santiago del Estero.

En la 150 C Nacional, y luego de un recargo que modificó la clasificación final, la victoria fue para Enzo Orona, con el número 69. El segundo lugar correspondió a Pablo Taboada, mientras que el tucumano Mateo Gómez finalizó tercero.

La 150 A Nacional tuvo como ganador a Juan Andrés Martínez, seguido por Benjamín Allall y Lautaro de la Riestra, quienes completaron los tres primeros lugares.

Otra de las finales destacadas se dio en la 150 Master, donde el tucumano Benjamín Sola consiguió una victoria clave que lo deja muy bien posicionado de cara a la definición del campeonato. Ariel Ojeda terminó segundo y Ezequiel Dip fue tercero.

En tanto, en la categoría mayor del campeonato, la 150 Senior, el triunfo quedó en poder del vigente campeón Agustín Viano, dueño del número 1. Benjamín Leal finalizó en la segunda posición y el tucumano José Ignacio Sola completó el podio.

La fecha dejó un balance positivo para APSE, que volvió a organizar una jornada nocturna con una importante convocatoria y ya prepara el cierre de la temporada.

La próxima cita será el sábado 7 de noviembre, también bajo las luces, cuando se dispute el Gran Premio Coronación. Allí se conocerán a los nuevos campeones del Karting Santiagueño 2026.