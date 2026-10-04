La Municipalidad informó los barrios en donde se trabajará con su programa de fumigaciones

Las tareas estarán a cargo de la Dirección de Calidad de Vida y se desarrollarán durante toda la semana en distintos sectores de la ciudad, como parte del programa de prevención que se mantiene durante todo el año.

04/10/2026

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital continuará esta semana con su cronograma de fumigaciones preventivas, en el marco del programa que se desarrolla durante todo el año en los barrios.

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El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores, La Costa, Independencia, Parque del Río I, Parque del Río II y Parque del Río III.

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad Del Niño), Belgrano (Palomar), 8 De Abril, Caceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Aeropuerto, Lomas del Golf, Parque Aguirre, San Francisco y Juan XXIII.

El jueves las fumigaciones serán los barrios Borges y Huaico Hondo.

El viernes los trabajos se desarrollarán en los barrios General Paz (Dr. Rene Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomia, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.