Lula ya piensa en el balotaje y desafía a Bolsonaro: “Soy muy bueno en el mata-mata”

El presidente brasileño reconoció que esperaba ganar en primera vuelta, pero aseguró que desde este lunes comenzará una nueva campaña para enfrentar a Flávio Bolsonaro. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

04/10/2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este domingo luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y dejó una de las frases más destacadas de la jornada al referirse al balotaje que disputará frente a Flávio Bolsonaro: “Soy muy bueno en el mata-mata”.

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Lula reconoció que esperaba poder definir la elección en la primera vuelta y admitió que el resultado fue inesperado. “Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en el primer turno”, sostuvo durante su discurso en San Pablo. Sin embargo, remarcó que la disputa ahora entra en una nueva etapa.

En ese sentido, el mandatario afirmó que a partir de este lunes comenzará “una nueva campaña”, esta vez concentrada exclusivamente en la pelea con Flávio Bolsonaro. “Una campaña entre apenas dos candidatos, en que vamos a poder mostrar la diferencia entre las propuestas”, explicó.

La expresión “mata-mata”, utilizada habitualmente en Brasil para referirse a una instancia de eliminación directa en el deporte, fue utilizada por Lula para graficar su confianza de cara a la segunda vuelta. “El pueblo gusta que yo dispute el segundo turno. Y yo soy muy bueno en el mata-mata”, afirmó.

Lula también llamó a participar a quienes no concurrieron a votar en la primera vuelta. Según señaló, alrededor de 33 millones de brasileños se abstuvieron y su campaña buscará convencer a una parte de ese electorado para la segunda ronda.

Durante su discurso, además, sostuvo que el balotaje será “la hora de la prueba de los nueve” y afirmó que será una oportunidad para mostrar “la verdadera fotografía del Brasil de hoy y del Brasil que queremos”.

El presidente también dirigió críticas hacia su rival. Según distintos reportes sobre su discurso, cuestionó a Flávio Bolsonaro y habló de un escenario de “incertidumbre”, además de formular acusaciones políticas contra sectores vinculados a su adversario. Esas referencias corresponden a declaraciones realizadas por Lula durante su intervención.

La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro y Lula da Silva como los dos candidatos que avanzaron al segundo turno. El senador del PL terminó primero, mientras que el mandatario quedó segundo, y ninguno alcanzó la mayoría absoluta requerida para evitar una nueva votación. El balotaje se disputará el 25 de octubre.

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Lula cerró así la jornada electoral con un mensaje de confianza y con la mira puesta en las próximas tres semanas de campaña, en una definición presidencial que ahora tendrá únicamente dos protagonistas.