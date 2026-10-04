Nicolás Martínez destacó la defensa de Quimsa tras el debut con triunfo: “Fue lo principal”

El ala pivote uruguayo valoró la intensidad de la Fusión en la victoria 94-67 ante Platense y remarcó la importancia de sostener ese nivel durante la temporada. Ahora, Quimsa se prepara para recibir a Atenas.

04/10/2026

Quimsa comenzó la temporada con una actuación contundente y, después del triunfo por 94 a 67 ante Platense, Nicolás Martínez analizó las claves de la victoria y dejó sus primeras sensaciones en la competencia argentina.

El uruguayo de 22 años, una de las caras nuevas de la Fusión, destacó principalmente el trabajo colectivo y la intensidad mostrada durante todo el partido.

“Contento por el esfuerzo del equipo para quedarse con el triunfo. Más allá de sacar diferencia, logramos mantener la intensidad en todo momento. Esto hay que tratar de mantenerlo a lo largo de la temporada”, expresó.

Martínez también remarcó que el rendimiento defensivo fue determinante para que Quimsa pudiera encontrar fluidez en ataque.

“Lo principal fue estar firmes en defensa. Gracias a esto fuimos al ataque con mayor confianza, donde las pelotas entraron”, señaló.

Además, contó cuál fue la consigna del equipo durante el entretiempo, cuando la Fusión ya había construido una ventaja importante.

“Fue un encuentro físico. En el entretiempo nos pusimos el objetivo de dejar de lado los puntos que llevábamos y seguir como si fuese todo parejo. Ahora nos enfocamos en el próximo rival”, agregó.

Su adaptación a Quimsa

El exjugador de Malvín también se refirió a sus primeras semanas en Santiago del Estero y al respaldo recibido desde su llegada al club.

“Tengo el apoyo del club y del equipo para sentirme cómodo desde el primer momento. Vengo a hacer lo que me gusta, que es jugar al básquet, y espero hacerlo bien a lo largo de la temporada”, afirmó.

Martínez cerró una buena presentación personal ante Platense con 17 puntos y 6 rebotes, números que acompañaron una sólida actuación colectiva del conjunto santiagueño.

Quimsa tendrá rápidamente una nueva prueba. Este lunes desde las 22, la Fusión recibirá a Atenas en el Estadio Ciudad, por una nueva jornada de la Liga Nacional.