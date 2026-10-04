Flávio Bolsonaro celebró su triunfo en Brasil y aseguró: “Está decretado el fin de la era del PT”

El candidato del PL terminó primero en la primera vuelta y enfrentará a Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. Tras el resultado, habló de cambio, defendió el fin de la reelección y anticipó algunas de sus prioridades para un eventual gobierno.

04/10/2026

Flávio Bolsonaro celebró este domingo el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que terminó en el primer lugar y avanzó al balotaje frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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En su primer pronunciamiento después de la elección, realizado en Brasilia, el candidato del Partido Liberal (PL) aseguró estar “muy feliz” por la votación y destacó el respaldo recibido. Con cerca del 99,7% de las secciones totalizadas, alcanzaba el 47,10% de los votos válidos, frente al 45,08% de Lula.

“Estoy muy feliz de verdad con el resultado que vemos ahora. Son casi 56 millones de brasileños y brasileñas que dieron este voto de confianza para el cambio”, afirmó Flávio, quien también señaló que el resultado fue mejor que el que anticipaban buena parte de las encuestas de la previa.

El candidato interpretó la primera vuelta como una señal de cambio político y lanzó una de las frases más fuertes de su discurso: “Está decretado el fin de la era del PT”, en referencia al partido de Lula. Según Flávio, el resultado de las urnas demuestra que existe un sector importante del electorado que busca modificar el rumbo del país.

Durante su intervención, además, cuestionó el balance que atribuye a los gobiernos del Partido de los Trabajadores y mencionó entre sus críticas los niveles de endeudamiento, los impuestos, el cierre de empresas y la violencia contra las mujeres. Esos planteos forman parte de los argumentos utilizados por el propio candidato para cuestionar al actual gobierno.

“Solo necesito un mandato”

Uno de los ejes de la exposición de Flávio fue su compromiso con eliminar la posibilidad de reelección presidencial. El candidato volvió a sostener que no buscaría un segundo mandato y afirmó que pretende concentrarse en gobernar durante un único período.

“Yo soy el único candidato que asumió el compromiso por el fin de la reelección porque solo necesito un mandato para poner al brasileño y a la brasileña en el centro de mi gobierno”, señaló.

En esa línea, sostuvo que su eventual gestión tendría una estructura con menos ministerios y que buscaría impulsar un gobierno que, según sus propias palabras, fuera más moderno. También aseguró que pretende presentar en las próximas semanas las propuestas con las que buscará ampliar su respaldo de cara al segundo turno.

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El rol del Supremo Tribunal Federal

Otro de los puntos destacados de su discurso fue el Supremo Tribunal Federal (STF). Flávio planteó que el próximo presidente tendrá la posibilidad de designar cuatro ministros durante su mandato y aseguró que, si llegara a la Presidencia, elegiría magistrados que, según afirmó, no intervendrían en las elecciones.

El candidato utilizó este argumento para pedir el respaldo de los electores y cuestionar las decisiones que atribuye al actual gobierno y al funcionamiento del Poder Judicial. Sus afirmaciones sobre eventuales interferencias y sobre las actuaciones del gobierno corresponden a planteos realizados por el propio Flávio durante su discurso.

Críticas a Lula y mirada puesta en el balotaje

Flávio también marcó una diferencia personal y política con Lula. “Él está preocupado por el poder. Yo estoy preocupado por el futuro de Brasil”, sostuvo, al contrastar sus objetivos con los de su rival.

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El senador dijo además que la campaña entra ahora en una nueva etapa y que utilizará las semanas previas al balotaje para presentar sus propuestas y buscar el respaldo de los votantes que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta.

“Quiero la oportunidad de cuidar a Brasil, quiero la oportunidad de cuidar al pueblo brasileño”, expresó hacia el final de su discurso. También cerró con la consigna “Brasil va a vencer”, utilizada por su campaña.

La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro y Lula da Silva como los dos candidatos que avanzaron al balotaje del 25 de octubre, luego de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta de los votos válidos. Flávio terminó primero, con una ventaja de poco más de dos puntos porcentuales, y ahora ambos iniciarán la disputa definitiva por la Presidencia de Brasil.