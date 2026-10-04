Emanuel Peralta hizo historia en el judo santiagueño y se consagró bicampeón nacional

El judoca santiagueño ganó sus cinco combates por ippon en la Copa Alvear de Tucumán, fue elegido como el mejor competidor del torneo y continúa su camino dentro del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

04/10/2026

Emanuel Peralta atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y continúa haciendo historia para el judo santiagueño. El atleta de Fénix Judo, integrante de la Selección Argentina Senior en la categoría hasta 66 kilos, volvió a destacarse a nivel nacional y consiguió un nuevo título en menos de dos meses.

Este sábado, Peralta compitió en la Copa Alvear, en Tucumán, uno de los certámenes más importantes del calendario nacional, y tuvo una actuación perfecta: ganó sus cinco combates por ippon, la máxima puntuación en el judo.

Además de quedarse con el campeonato, el santiagueño recibió el premio al mejor judoca del torneo y también fue reconocido por conseguir el mejor ippon de la competencia.

El resultado se suma a lo conseguido recientemente en el Campeonato Centro República de Carlos Paz, donde también tuvo una campaña impecable al imponerse en sus cuatro combates por ippon.

De esta manera, Peralta se convirtió en bicampeón nacional Senior en menos de dos meses, con un registro sobresaliente de nueve victorias en nueve presentaciones, todas definidas por ippon.

Su presente adquiere todavía mayor relevancia por tratarse de la categoría Senior, máxima división competitiva del judo internacional.

Peralta fue convocado a la Selección Argentina hace dos años y sus últimas actuaciones ratifican su crecimiento dentro de la élite nacional.

Actualmente, el santiagueño transita el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con el objetivo de competir en distintos torneos del continente americano y de Europa para continuar sumando experiencia y puntos.

En 2027, uno de sus principales desafíos será buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, además de seguir sumando unidades para escalar posiciones en el ranking internacional y sostener su sueño olímpico.

Con títulos, reconocimientos y una efectividad perfecta en sus últimas competencias, Emanuel Peralta sigue rompiendo récords y llevando al judo santiagueño a lo más alto.