Quirno destacó el respaldo de Milei a Bolsonaro y analizó el escenario electoral en Brasil

El canciller argentino destacó el respaldo de Javier Milei al candidato del Partido Liberal y cuestionó si Lula continuará en la contienda luego de que Bolsonaro quedara primero en las elecciones.

Hoy 22:47

El canciller Pablo Quirno destacó el respaldo del presidente Javier Milei al candidato del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, y puso en duda la realización de una segunda vuelta luego de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.

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Flávio Bolsonaro terminó en el primer lugar con el 47,12% de los votos válidos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 45,05%. Al no superar ninguno de los candidatos el 50% requerido, el Tribunal Superior Electoral confirmó que ambos avanzarán al balotaje, previsto para el 25 de octubre.

Quirno, sin embargo, planteó durante su análisis que el resultado obtenido por Bolsonaro, sumado a la composición legislativa surgida de los comicios, podía abrir otro escenario. Al ser consultado sobre si estaba cuestionando la realización de una segunda vuelta, respondió: “Pregunto”.

El canciller luego formuló el interrogante en relación con los candidatos que quedaron fuera de la competencia: “Si los candidatos que siguen a los dos primeros son todos favorables a Bolsonaro, ¿se va a confirmar, le va a regalar el triunfo contundente a Bolsonaro?”. Sus declaraciones fueron realizadas antes de que quedara formalmente confirmada la segunda instancia electoral.

Durante su balance de las elecciones celebradas en distintos países de la región, Quirno sostuvo que “todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones” y mencionó los casos de Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica y Brasil.

El canciller también destacó que Milei había respaldado a Flávio Bolsonaro dos meses antes de los comicios, cuando, según afirmó, las encuestas mostraban al candidato brasileño en desventaja. Además, señaló que funcionarios argentinos mantuvieron conversaciones con el comando de campaña de Bolsonaro durante la jornada electoral.

Quirno vinculó estos resultados con lo que definió como un cambio en las preferencias políticas de distintos países de la región. En ese sentido, sostuvo que las sociedades estarían adoptando “las ideas de cambio” y “las ideas de libertad”, y cuestionó los modelos asociados al populismo y al socialismo.

En relación con el impacto que podría tener una eventual victoria de Bolsonaro sobre las inversiones, el canciller descartó que la Argentina pudiera verse perjudicada. Afirmó que el país se encuentra en el centro de la atención de los inversores y sostuvo que un Brasil en crecimiento y con una orientación económica similar podría favorecer el intercambio bilateral.

También señaló que una mayor convergencia entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podría fortalecer el comercio y el funcionamiento del Mercosur, con efectos positivos para la economía argentina.

Las declaraciones de Quirno se produjeron en un contexto de tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Actualmente, las relaciones entre ambos países se encuentran reducidas al nivel de encargados de negocios, luego de decisiones adoptadas por las dos administraciones respecto de sus representantes diplomáticos.

Pese a ese escenario, el canciller aseguró que el Gobierno argentino mantiene “el deseo de tener relaciones diplomáticas normales y constructivas con Brasil” y afirmó que tanto el comercio como la cooperación en materia de defensa continúan funcionando con normalidad.

La elección brasileña tendrá ahora una segunda etapa: Flávio Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse en las urnas el 25 de octubre, después de que el candidato del PL quedara a menos de tres puntos porcentuales de alcanzar la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta.