Cinco hospitales de Siberia quedaron en cuarentena por un posible caso de peste neumónica

Una técnica de laboratorio de 28 años murió tras desarrollar un grave cuadro respiratorio. Cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella permanecen bajo vigilancia, mientras las autoridades rusas investigan el origen de la enfermedad.

04/10/2026

Cinco hospitales de la región rusa de Irkutsk, en Siberia, fueron puestos bajo medidas de cuarentena luego de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años ante la sospecha de un posible caso de peste neumónica, una de las formas más graves de la enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis.

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La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, quien trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, un establecimiento especializado en el estudio y manejo de agentes infecciosos de alta peligrosidad. La mujer desarrolló un cuadro respiratorio grave, fue internada y murió a comienzos de octubre.

Las medidas sanitarias alcanzaron al Hospital Clínico de Irkutsk N° 1, N° 3 y N° 10, al Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y a otro centro médico de la región. Según la información difundida, las restricciones se mantendrán durante aproximadamente tres semanas y buscan limitar posibles contactos mientras avanza la investigación.

Alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con Shipilova fueron identificadas y quedaron bajo vigilancia médica. Los controles incluyen seguimiento clínico y pruebas de laboratorio. Hasta el momento, no se informaron nuevos casos entre los trabajadores del Instituto Antiplaga.

La situación también generó medidas preventivas en Shelekhov, localidad donde se encuentra el instituto. Una planta de aluminio de la zona estableció el uso obligatorio de barbijos para sus empleados y recomendó que cualquier trabajador que presente síntomas consulte de inmediato a un médico.

Una de las hipótesis que investigan las autoridades apunta a un posible accidente ocurrido dentro del laboratorio. Tras la muerte de Shipilova circuló la versión de que la técnica habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material con Yersinia pestis mientras manipulaba muestras. Sin embargo, ese episodio no fue confirmado oficialmente ni se estableció que haya sido la vía de contagio.

La incertidumbre también quedó reflejada en las declaraciones de funcionarios rusos. Alexei Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia, había señalado inicialmente que la trabajadora había muerto por peste, aunque luego modificó su publicación y agregó el término “posiblemente”, sin aportar públicamente pruebas concluyentes.

Por su parte, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, evitó confirmar que se trate de peste neumónica y explicó que la paciente había sufrido una “neumonía de origen desconocido”. El funcionario aseguró que se activaron medidas preventivas bajo la supervisión de Rospotrebnadzor, el organismo federal encargado de la vigilancia sanitaria y epidemiológica.

Kobzev también indicó que las muestras obtenidas de la paciente no habían detectado microorganismos relacionados con su actividad profesional y afirmó que durante los diez días previos no se habían registrado enfermedades infecciosas entre los empleados del instituto.

La peste neumónica compromete directamente los pulmones y puede transmitirse entre personas a través de secreciones respiratorias. Está provocada por la bacteria Yersinia pestis, que también puede generar las formas bubónica y septicémica de la enfermedad.

A diferencia de la peste bubónica, que afecta principalmente los ganglios linfáticos, la variante neumónica puede provocar una insuficiencia respiratoria severa y evolucionar rápidamente si no recibe tratamiento. Los antibióticos administrados de manera temprana pueden mejorar las posibilidades de recuperación.

Por ahora, las autoridades rusas mantienen abierta la investigación para determinar qué enfermedad provocó la muerte de Shipilova y si existió una exposición a Yersinia pestis. Mientras se aguardan nuevos resultados, los contactos identificados permanecen bajo control médico y los cinco hospitales continúan sujetos a las medidas sanitarias preventivas.