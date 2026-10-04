Violento arrebato: dos motochorros le robaron el celular a una mujer y se dieron a la fuga

El hecho ocurrió este domingo por la noche en el barrio Villa Abregú de Añatuya. La víctima fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en una motocicleta y la Policía desplegó un operativo cerrojo para localizarlos.

Hoy 23:30

Una mujer de 38 años fue víctima de un arrebato este domingo por la noche en el barrio Villa Abregú de la ciudad de Añatuya. Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta le sustrajeron el teléfono celular y, tras cometer el robo, se dieron a la fuga.

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El hecho ocurrió pasadas las 22, en inmediaciones de las calles Eva Perón y Ángel Corbeta. La damnificada, identificada como Cisneros, relató que los sospechosos la sorprendieron y le arrebataron de las manos un teléfono de color azul y con funda verde.

De acuerdo con las características aportadas por la víctima y testigos, los delincuentes se desplazaban en una motocicleta de color rojo y uno de ellos vestía un buzo negro. Luego del robo, escaparon por calle Eva Perón en dirección a la Avenida Circunvalación, hacia el sector norte de la ciudad.

La intervención policial se produjo en el marco de un operativo de prevención que se desarrollaba en la zona. Minutos antes, la Sala de Monitoreo había alertado sobre la presencia de un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego, por lo que una unidad de la División Prevención de la Departamental 13 se dirigió al sector.

Mientras realizaban el recorrido, los efectivos fueron interceptados por una mujer de 47 años, quien les informó sobre el robo cometido segundos antes contra otra vecina. Poco después, los uniformados tomaron contacto con la damnificada y recabaron los datos necesarios para iniciar la búsqueda.

Con las características físicas de los sospechosos, la motocicleta y la dirección que habrían tomado, la Policía desplegó un operativo cerrojo y realizó rastrillajes en distintos sectores de Añatuya para intentar localizar a los responsables.

La víctima fue invitada a concurrir a la Comisaría Comunitaria N° 41 para radicar la correspondiente denuncia penal. La investigación continúa para identificar y dar con el paradero de los autores del robo.