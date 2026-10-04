Intentó ingresar marihuana oculta dentro de un paquete de “Chizitos” a una comisaría y fue aprehendido

El joven había llegado a la dependencia para llevarle alimentos a su hermano, quien permanece detenido por una causa de robo. La droga fue detectada durante la requisa y dio positivo para marihuana en una prueba de campo.

Hoy 23:37

Un joven de 26 años fue aprehendido luego de intentar ingresar marihuana oculta dentro de un paquete de “Chizitos” a la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Capital. El hombre había llegado hasta la dependencia para llevarle alimentos a su hermano, quien se encuentra detenido por una causa vinculada a un robo.

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El hecho ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22, cuando el joven, domiciliado en el barrio Cáceres, se presentó en la guardia de la comisaría y manifestó que llevaba comida para su familiar alojado en una de las celdas.

Durante el control de los alimentos, el efectivo policial encargado del sector detectó irregularidades en un paquete de bocaditos de harina de maíz saborizados, conocidos como “Chizitos”. Al revisarlo, encontró en el interior de algunas de las golosinas una sustancia vegetal compacta distribuida en pequeños envoltorios.

Ante la sospecha de que se tratara de una sustancia prohibida, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas. Los especialistas realizaron una prueba de orientación de campo, cuyo reactivo químico arrojó resultado positivo para marihuana. En total, fueron encontrados nueve trozos compactos.

A partir del hallazgo, se informó de inmediato a la Fiscalía de turno especializada en Narcomenudeo, que dispuso que el joven quedara aprehendido y vinculado a una causa por infracción a la Ley de Narcomenudeo.

Además, se ordenó el secuestro formal de la sustancia y el inicio de las actuaciones procesales correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.