Por qué Güemes podría descender el próximo fin de semana sin jugar y hasta ganando

El Gaucho atraviesa un momento crucial y depende de un milagro para salvarse.

04/10/2026

Güemes quedó al borde del descenso al Federal A y la próxima fecha puede marcar definitivamente su destino en la Primera Nacional. La situación es tan delicada que el conjunto santiagueño podría perder la categoría incluso antes de disputar su partido ante Patronato.

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El Gaucho ocupa el último puesto de la tabla con 23 puntos, producto de 5 victorias, 8 empates y 19 derrotas en 32 presentaciones. Por encima aparecen Chacarita, con 33 unidades, y Patronato, con 34.

Actualmente, la distancia con Chacarita, su rival directo en la pelea por evitar el descenso, es de 10 puntos cuando todavía quedan cuatro fechas para el cierre del campeonato.

Sin embargo, el calendario puede definir todo antes de que Güemes salga a la cancha.

Por qué Güemes podría descender sin jugar

Chacarita visitará a Almagro el próximo sábado desde las 15.30, antes del compromiso del conjunto santiagueño frente a Patronato. En tanto que Güemes juega el domingo 11 a las 16.

Si el Funebrero consigue los tres puntos, llegará a 36 unidades y ampliará a 13 puntos su ventaja sobre Güemes.

En ese escenario, al Gaucho le quedarían solamente 12 puntos disponibles antes de disputar su partido de la fecha 33, por lo que ya no tendría posibilidades matemáticas de alcanzarlo.

Es decir, una victoria de Chacarita decretaría automáticamente el descenso de Güemes al Federal A, independientemente de lo que posteriormente ocurra en Paraná.

Por ese motivo, incluso si el equipo santiagueño derrotara después a Patronato, ya sería demasiado tarde.

Qué necesita Güemes para evitar el descenso en la próxima fecha

El primer resultado que necesita el Gaucho es que Chacarita no gane frente a Almagro.

Si Chacarita empata o pierde, Güemes llegará con posibilidades matemáticas a su encuentro ante Patronato. Pero allí tendrá una sola alternativa: ganar.

Un empate o una derrota frente al conjunto entrerriano determinará igualmente el descenso.

Si Chacarita no gana y Güemes consigue los tres puntos, el conjunto santiagueño llegará a 26 unidades y podrá prolongar la pelea durante las últimas tres jornadas.

En caso de una derrota de Chacarita, la distancia quedaría reducida a 7 puntos, con nueve todavía en disputa después de la fecha 33.

Además, una victoria ante Patronato también permitiría descontarle directamente al conjunto de Paraná, que actualmente tiene 34 puntos.

La ecuación, entonces, es clara: Güemes necesita que Chacarita empate o pierda y luego está obligado a vencer a Patronato para mantener viva la esperanza.

Lo que le queda a Güemes

Fecha 33: Patronato vs. Güemes

Fecha 34: Güemes vs. Almagro

Fecha 35: Deportivo Maipú vs. Güemes

Fecha 36: Güemes vs. Temperley