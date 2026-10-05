Vélez y Platense se ven las caras en un duelo que promete

El Fortín recibe a un entonado Calamar por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 00:31

Vélez y Platense se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan con realidades diferentes, pero con la necesidad de sumar de a tres.

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El conjunto dirigido por los mellizos Barros Schelotto vuelve a jugar ante su gente después de varios días sin competencia oficial. Su último partido fue el triunfo 3-2 frente a Tigre, mientras que durante el parate disputó un amistoso ante River en Ezeiza, donde cayó por el mismo resultado.

Vélez atraviesa un buen presente y se mantiene entre los protagonistas tanto de la Zona A como de la tabla anual. El Fortín buscará aprovechar además el empate del líder Independiente Rivadavia para acercarse en la clasificación.

Del otro lado estará un Platense que llega con la confianza en alto después de haber conseguido una importante clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. El Calamar derrotó 1-0 a Estudiantes en Florencio Varela y se metió entre los cuatro mejores del certamen.

En el Clausura, sin embargo, la situación es diferente. El equipo de Martín Palermo necesita sumar para acercarse a los puestos de playoffs, de los que actualmente lo separan ocho puntos.

Además, el conjunto de Vicente López tiene otro objetivo de cara al futuro: sumar unidades que le permitan evitar quedar condicionado en la tabla anual y afrontar el próximo año con mayor margen.

Vélez vs. Platense: todos los datos

Torneo Clausura 2026 – Fecha 11

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Jorge Baliño

Vélez buscará aprovechar la localía y su buen momento para mantenerse en la pelea, mientras que Platense intentará trasladar el envión copero al campeonato y volver a sumar de a tres.