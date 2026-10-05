Un golpeado Estudiantes recibe a Gimnasia de Mendoza en La Plata

El Pincha, que viene de perder la final de la Supercopa Internacional y quedar eliminado de la Copa Argentina, enfrenta al Lobo mendocino por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Hoy 10:24

Estudiantes y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.

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El Pincha llega golpeado después de una semana complicada. Tras perder la Supercopa Internacional ante Rosario Central, quedó eliminado de la Copa Argentina al caer 1-0 frente a Platense en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina necesita dejar atrás rápidamente esos golpes y volver a sumar de a tres en el campeonato. Actualmente se encuentra fuera de los puestos de playoffs y a seis puntos del último clasificado de la Zona A, por lo que un triunfo resulta importante para reencauzar su campaña.

Además, Estudiantes buscará llegar de la mejor manera a su próximo desafío internacional, ya que tendrá por delante la serie continental ante Flamengo.

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que vuelve a competir después de 13 días. Su último partido fue el empate sin goles frente a Deportivo Riestra.

El equipo conducido por Darío Franco atraviesa un pequeño bajón en el Clausura, con dos empates y una derrota en sus últimas tres presentaciones, aunque se mantiene en una posición expectante gracias a su solidez colectiva.

El Lobo mendocino marcha en la cuarta posición y recuperará para este encuentro a Facundo Lencioni, una buena noticia para un equipo que buscará volver a sumar de a tres y mantenerse entre los protagonistas.

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza: todos los datos

Torneo Clausura 2026 – Fecha 11

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Sebastián Habib

Estudiantes buscará recuperarse ante su gente después de los golpes coperos, mientras que Gimnasia de Mendoza intentará aprovechar el momento para volver al triunfo y sostenerse en los primeros puestos.