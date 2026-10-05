Banfield busca reaccionar ante un Rosario Central que quiere seguir arriba

El Taladro necesita cortar su mala racha, mientras que el Canalla llega con el envión de haberse consagrado campeón ante Estudiantes en Santiago del Estero.

Hoy 00:31

Banfield y Rosario Central se enfrentarán este lunes en el estadio Florencio Sola, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido con objetivos muy diferentes para ambos equipos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Taladro atraviesa un momento complicado en el campeonato y se encuentra en la zona baja tanto de la Zona A como de la tabla anual. El equipo dirigido por Pedro Troglio no gana desde mediados de agosto, cuando derrotó 1-0 a Racing en el Cilindro.

Más allá de esa racha, Banfield logró avanzar en la Copa Argentina tras superar por penales a Midland y Deportivo Riestra, y ahora tiene la mirada puesta en la semifinal ante Boca, programada para el 14 de noviembre.

Sin embargo, la prioridad inmediata pasa por el Clausura. El Taladro necesita sumar de a tres para comenzar a salir de la parte baja y llegar con mayor confianza a la recta final de la temporada.

Del otro lado estará un Rosario Central que llega con la confianza en alto después de conquistar la Supercopa Internacional ante Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Canalla atraviesa una recta decisiva de seis fechas y mantiene como uno de sus grandes objetivos volver a quedarse con la tabla anual, después de haberla conquistado en 2025.

El conjunto rosarino marcha como perseguidor de Argentinos Juniors en la Zona B y de Independiente Rivadavia en la tabla general, por lo que buscará aprovechar este compromiso para mantenerse cerca de los primeros puestos.

Para este encuentro, Central no contará con Axel Werner, lesionado, ni con Agustín Sández, expulsado durante los incidentes del final de la Supercopa frente a Estudiantes.

Banfield vs. Rosario Central: todos los datos

Torneo Clausura 2026 – Fecha 11

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Banfield buscará volver a ganar para empezar a despegarse de la zona baja, mientras que Rosario Central intentará prolongar el envión de su consagración en Santiago del Estero y seguir en carrera por los primeros lugares.