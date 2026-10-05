Rumbo al balotaje en Brasil: así reaccionó el arco político argentino al triunfo de Flávio Bolsonaro

El resultado de la primera vuelta brasileña generó rápidas repercusiones en la Argentina. El Gobierno celebró el desempeño del candidato del Partido Liberal, mientras dirigentes opositores expresaron su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva de cara al balotaje del 25 de octubre.

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Las elecciones presidenciales de Brasil generaron rápidas repercusiones en la política argentina luego de que Flávio Bolsonaro terminara en el primer lugar de la primera vuelta y avanzara al balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Dirigentes del oficialismo y de la oposición argentina se pronunciaron en redes sociales y marcaron posiciones diferentes ante la segunda vuelta.

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El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en celebrar el resultado. En su cuenta de X escribió: “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”. Además, sostuvo que “el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad” y planteó la posibilidad de profundizar los vínculos entre ambos países. “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, afirmó.

El mensaje de Milei estuvo acompañado por un pedido de mayor cooperación bilateral. El Presidente aseguró que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas” y cerró la publicación con la consigna: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.

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Patricia Bullrich también respaldó a Flávio Bolsonaro

En la misma línea se expresó Patricia Bullrich, quien destacó el resultado del candidato del Partido Liberal y vinculó el escenario electoral brasileño con una posible nueva etapa en la relación entre ambos países.

“Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica”, escribió la dirigente. Y agregó: “Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo”. Bullrich también sostuvo que es tiempo de “dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países”.

También se sumó a las expresiones de respaldo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje”, señaló.

Por su parte, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, felicitó a Flávio Bolsonaro por haber terminado primero en la primera vuelta. “Felicito a mi querido amigo Flávio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, publicó en X.

El canciller Pablo Quirno también celebró inicialmente el resultado y destacó el respaldo de Milei a la candidatura del dirigente brasileño. Más tarde, al referirse al escenario posterior a las elecciones, sostuvo que los candidatos apoyados por el Presidente argentino habían obtenido resultados favorables.

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Otro de los funcionarios que reaccionó fue Santiago Caputo, principal asesor presidencial, quien compartió una publicación vinculada al resultado y destacó la frase: “La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”.

Del otro lado, Grabois apoyó a Lula

Desde la oposición argentina también hubo pronunciamientos, aunque en sentido contrario. Uno de los primeros en expresar su respaldo a Lula da Silva fue el diputado nacional Juan Grabois.

Mientras avanzaba el escrutinio, publicó en X: “¡Vamos Lula! Ganes o pierdas, siempre con vos y la Patria Grande”. El mensaje fue difundido durante la noche del domingo y se sumó a las expresiones de dirigentes argentinos que siguieron de cerca la elección brasileña.

Además, referentes del peronismo viajaron a Brasil durante la campaña para acompañar las actividades de Lula. Entre ellos estuvieron Victoria Tolosa Paz, Luciana Tito y otros dirigentes y legisladores vinculados al espacio, que participaron de actividades en San Pablo.

Felipe Solá también se refirió al balotaje

El exdiputado y excanciller Felipe Solá habló sobre el resultado durante una intervención en C5N y expresó una lectura favorable a Lula de cara a la segunda vuelta. Según consignó el medio, Solá manifestó que confía más en la capacidad del actual presidente brasileño para remontar en el balotaje que en lo que pueda ofrecer Flávio Bolsonaro.

Una elección que también impacta en la Argentina

El resultado de Brasil vuelve a poner en primer plano la relación política entre Buenos Aires y Brasilia. El oficialismo argentino expresó abiertamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras dirigentes opositores como Grabois se alinearon con Lula, en un escenario que vuelve a mostrar las diferencias ideológicas dentro de la política regional.

La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro y Lula da Silva como los dos candidatos que competirán por la Presidencia en el balotaje del 25 de octubre. Con la definición ahora concentrada en dos nombres, las próximas semanas estarán marcadas por la búsqueda de nuevos apoyos y por el impacto que la elección brasileña tendrá también sobre el vínculo político, comercial y regional con la Argentina.