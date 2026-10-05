Encuentran sin vida a un niño en Tucumán y detienen a sus familiares

La Fiscalía de Tucumán investiga la muerte de un niño de un año y ocho meses, hallado en un canal de riego tras haber sido reportado como desaparecido.

Hoy 01:11

La localidad de Marapa, en Tucumán, se encuentra en estado de conmoción tras el trágico hallazgo de Brandon Eliseo Rearte, un niño de apenas un año y ocho meses, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de riego. El menor había sido reportado como desaparecido durante la mañana del sábado, lo que llevó a sus familiares a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

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Desde el momento en que se recibió el aviso, se activó un amplio operativo de búsqueda que involucró a efectivos de la policía, bomberos, brigadas de rescate y miembros de la comunidad local. Durante varias horas, los equipos recorrieron diferentes sectores de Marapa, incluyendo caminos, áreas de vegetación y cursos de agua en un esfuerzo por encontrar al niño desaparecido.

El cuerpo de Brandon fue encontrado alrededor de las 13:40 en un canal de riego que se ubica en terrenos de la Dirección de Recursos Hídricos, cerca del barrio Héroes de Malvinas, a unos cinco kilómetros de su hogar. Tras el descubrimiento, el personal especializado en Criminalística y Medicina Legal realizó las tareas pertinentes para preservar la escena y recolectar evidencia que ayude a esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

La principal hipótesis que se baraja en la investigación es que el niño podría haber caído accidentalmente en el canal, ubicado cerca del barrio San Cayetano, y que la corriente de agua arrastró su cuerpo hasta el lugar donde fue hallado. Sin embargo, esta suposición aún no ha sido confirmada oficialmente por la Justicia.

La Fiscalía está a la espera de los resultados de la autopsia y de otras pericias forenses que resultan cruciales para determinar la causa y las circunstancias de la muerte de Brandon. Asimismo, los investigadores están intentando reconstruir los eventos que ocurrieron entre su desaparición y el descubrimiento de su cuerpo.

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ha ordenado la aprehensión de cuatro familiares del menor, entre ellos su madre de 20 años, su padre de 24, una tía de 28 y la pareja de esta última de 43. Estas medidas se han tomado mientras avanza la investigación y se recopilan elementos que permitan esclarecer lo sucedido.