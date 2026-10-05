Detienen a dos hombres por el asesinato de un profesor en Salta

La Fiscalía de Salta ha confirmado la detención de dos hombres sospechosos de participar en el asesinato del profesor de Educación Física Hernán Velarde, ocurrido en el barrio Miguel Ortiz.

Hoy 01:15

La investigación del homicidio de Hernán Velarde, un profesor de Educación Física de 28 años, ha dado un giro significativo con la reciente detención de dos hombres mayores de edad. Esta información fue proporcionada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien está a cargo del caso.

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El crimen tuvo lugar en la noche del sábado 3 de octubre en el barrio Miguel Ortiz, en la ciudad de Salta. Durante este violento episodio, Velarde fue encontrado sin vida en la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, tras un enfrentamiento que involucró a varias personas. Los intentos de reanimación realizados por los efectivos policiales fueron infructuosos, según el personal médico del Samec que constató su deceso.

La intervención de la Unidad UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) fue crucial para llevar a cabo las detenciones. Estos operativos se basaron en el análisis de testimonios de testigos y en la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. El Ministerio Público Fiscal ha confirmado que la formalización de la investigación penal preparatoria de los detenidos se llevará a cabo en las próximas horas, lo que permitirá conocer las imputaciones específicas que enfrentan.

Por el momento, se sabe que los detenidos están sospechados de haber participado en el ataque, aunque la Fiscalía no ha revelado detalles sobre la naturaleza de su involucramiento. Este avance representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Velarde, cuyo asesinato ha conmocionado a la comunidad educativa y a sus seres queridos.

Los familiares de Hernán Velarde han manifestado su dolor y reclamos de justicia a través de las redes sociales. Según su versión, el joven habría sido emboscado por un grupo de cuatro hombres que lo atacaron en plena vía pública. Esta declaración es parte de las circunstancias que los investigadores deberán esclarecer, dado que aún no se ha establecido una versión definitiva de los hechos ocurridos durante el ataque.

La fiscal María Luján Sodero Calvet ha coordinado las acciones de investigación desde el lugar del crimen, asegurando que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para reconstruir lo sucedido. El sector donde se produjo el homicidio fue vallado mientras se realizaban las pericias iniciales, y el cuerpo de Velarde fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, no se ha difundido información sobre los resultados de la autopsia ni sobre la naturaleza exacta de las lesiones que causaron la muerte de Hernán Velarde. La investigación sigue abierta y se espera que los próximos días sean clave para esclarecer los detalles de este trágico suceso.