Detención de jóvenes por tráfico de cocaína en Basail

Dos jóvenes fueron arrestados en Basail tras ser sorprendidos con cocaína durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11.

Hoy 03:22

En un importante operativo contra el narcotráfico, dos jóvenes fueron detenidos en la localidad de Basail, Chaco, por su presunta vinculación con un delito tipificado en la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes. La intervención tuvo lugar durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11, donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una serie de procedimientos de identificación y revisión de vehículos.

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El procedimiento se realizó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando efectivos de las Divisiones Inteligencia y Operaciones de Drogas establecieron un puesto de control en el kilómetro 983 de la mencionada ruta. Este operativo forma parte de las tareas de prevención de delitos relacionados con estupefacientes, con el objetivo de desmantelar redes de tráfico de drogas en la región.

Durante el control, se detuvieron dos automóviles para su inspección, y se utilizó un perro antinarcóticos llamado “Lulú”, que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en uno de los vehículos. Ante esta situación, se solicitó la correspondiente orden de requisa y los automóviles fueron trasladados al Departamento Logística, donde se llevó a cabo una inspección exhaustiva.

En el interior de un Ford Fiesta, los efectivos descubrieron tres paquetes rectangulares envueltos en cinta de embalaje verde, que contenían una sustancia blanquecina. Tras realizar una prueba de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 3,130 kilogramos, lo que representa una cantidad significativa en el contexto del tráfico de estupefacientes.

Además de la droga, también se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación. En el segundo vehículo inspeccionado, no se encontraron elementos relacionados con el caso, lo que indica que las pesquisas estaban centradas en el primer automóvil.

Por disposición de la Justicia, los dos jóvenes, ambos de 23 años, fueron detenidos y notificados de su situación legal en relación a la infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Las autoridades informaron que tanto el automóvil como los otros elementos decomisados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Este incidente resalta la importancia de los operativos de control y prevención que se llevan a cabo en el país, en un esfuerzo por combatir el tráfico de drogas y proteger a la comunidad de los efectos devastadores que estas sustancias pueden causar.