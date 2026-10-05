Milei reúne al Gabinete tras su regreso de París y retoma la agenda legislativa

El Presidente encabezará este lunes una reunión en Casa Rosada luego de su participación en la Argentina Week. Más tarde recibirá las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel.

Hoy 08:12

El presidente Javier Milei volverá este lunes a la actividad en Casa Rosada con una reunión de Gabinete prevista para las 10, luego de su viaje a París para participar de la Argentina Week.

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El encuentro servirá para retomar la agenda interna y analizar los objetivos legislativos del último trimestre del año, en un escenario en el que el oficialismo busca avanzar con proyectos prioritarios y ordenar las negociaciones con sectores aliados.

La reunión será la primera del equipo de Gobierno después de una semana marcada por la agenda internacional de Milei, que en Francia mantuvo encuentros con empresarios, inversores, gobernadores y con el presidente Emmanuel Macron.

La agenda del Presidente

Luego de la reunión de Gabinete, Milei participará desde las 13 de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel. La ceremonia se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

La actividad presidencial continuará el martes, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier retome su habitual conferencia de prensa desde las 11.

Ese mismo día, a las 13, está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, en la que podrían retomarse discusiones vinculadas con la reforma electoral y la eliminación de las PASO. La cuestión electoral ya había formado parte de las conversaciones previas al viaje a París.

Las actividades de los ministros

La agenda del martes también incluirá compromisos de distintos integrantes del Gabinete.

A las 9, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza.

Más tarde, el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, que se desarrollará en Puerto Madero.

Finalmente, a las 16, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la apertura de los Premios Revista Quórum, en la Facultad de Derecho de la UBA.