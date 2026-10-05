"Lo que sucedió en Brasil tiene un impacto real con derivaciones"

Así lo consideró en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, al referirse al triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil, que irá a un balotaje con Lula Da Silva.

Hoy 08:22

El analista económico Osvaldo Granados consideró que el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil tendrá consecuencias que excederán las fronteras de ese país. En su columna de este lunes para Radio Panorama, destacó el triunfo de Flávio Bolsonaro, quien se impuso en la primera vuelta y disputará el balotaje con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Con el 99,99% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. Ninguno logró superar la mitad de los sufragios válidos, por lo que ambos se enfrentarán nuevamente el próximo 25 de octubre.

“Este fin de semana hubo noticias que cambian todo. Lo de Brasil tiene un impacto real con derivaciones”, sostuvo Granados al analizar el escenario que dejó la primera vuelta.

El columnista señaló que el nivel de abstención se encuentra dentro de parámetros habituales, pero puso especial atención en el comportamiento que podrían tener los votantes de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta.

“Los que salieron terceros, cuartos, quintos y sextos dijeron que apoyarán a Bolsonaro”, afirmó Granados, en referencia al escenario que se abre para el balotaje.

Una nueva orientación política en América Latina

Granados vinculó el resultado brasileño con una tendencia política más amplia en América Latina y sostuvo que la región atraviesa un escenario diferente al de comienzos de siglo.

“América Latina, con gobernadores conservadores salvo en Uruguay, reforzó una tendencia”, señaló.

En ese marco, también hizo referencia a la situación económica argentina y a las señales provenientes de Estados Unidos. Según explicó, el secretario del Tesoro estadounidense manifestó que Argentina tendría acceso a dólares en caso de necesitarlos para enfrentar una eventual corrida bancaria, mientras que una delegación de ese país se encuentra recorriendo las provincias cordilleranas.

El analista también vinculó este escenario con la situación política de España y los problemas relacionados con el acceso a la vivienda que atraviesa ese país.

Finalmente, Granados trazó un paralelismo histórico con el proceso político que atravesó América Latina durante los primeros años del siglo XXI.

“En 2004 vi el giro a la izquierda de toda América Latina. Llegó Chávez, éramos todos antiyanquis”, recordó.

Y agregó: “Hoy, si se da lo de Bolsonaro, se pasaría todo a la derecha, al libre mercado. Cambió todo”.

Para Granados, una de las principales incógnitas que deja el resultado electoral brasileño será ahora la repercusión que pueda tener el nuevo escenario político sobre los mercados y, particularmente, sobre las economías de la región.