El verdadero origen de los nombres de las pastas sorprendió en redes: qué significa cada uno

Un creador de contenido explicó de dónde provienen nombres tan conocidos como fusilli, ravioli, spaghetti y gnocchi. La publicación se volvió viral y despertó la curiosidad de miles de usuarios.

Hoy 08:35

La gastronomía italiana volvió a convertirse en protagonista en redes sociales luego de que un creador de contenido revelara el origen de los nombres de algunas de las pastas más populares.

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El usuario @betodecarabassa compartió un video en el que explicó que muchas denominaciones provienen de herramientas antiguas, formas, animales, partes del cuerpo o expresiones tradicionales italianas.

Una de las curiosidades que más llamó la atención fue la de los fusilli, cuyo nombre deriva de fuso, una herramienta utilizada antiguamente por las hilanderas.

Los penne rigate, en tanto, reciben su nombre por la forma de su corte diagonal, que recuerda a la punta de las antiguas plumas utilizadas para escribir.

Ravioles, gnocchi y spaghetti: qué significan

Entre los datos más llamativos, el creador explicó que los gnocchi estarían vinculados con la idea de “nudillos”, mientras que los ravioli tendrían origen en un término genovés asociado a pequeñas sobras o “baratijas”, ya que históricamente podían rellenarse con ingredientes aprovechados de otras preparaciones.

Por su parte, pappardelle deriva del verbo italiano pappare, que significa comer con entusiasmo o devorar.

También explicó que los spaghetti pueden traducirse como “cuerditas”, mientras que los fettuccine hacen referencia a pequeñas cintas, en alusión directa a su forma.

El video rápidamente despertó interés entre los usuarios con numerosos “me gusta” y comentarios de personas sorprendidas por conocer el significado detrás de nombres que forman parte de la mesa cotidiana.

Uno de los datos que más repercusión generó fue el origen humilde atribuido a los ravioles, ligado al aprovechamiento de alimentos y a las tradiciones de la cocina italiana.