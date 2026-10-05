La “Grúa Humana” volvió a hacer historia: levantó 159 kilos con un solo dedo

El atleta de Aruba Egmond Molina, apodado “La Grúa Humana”, recuperó el récord mundial de peso muerto con un solo dedo al superar por 6,40 kilos la marca anterior.

Hoy 08:42

Levantar una barra del suelo con una mano ya exige una enorme fuerza. Hacerlo con un solo dedo lleva la prueba a un nivel completamente distinto.

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El atleta de Aruba Egmond Molina logró levantar 159 kilogramos y estableció un nuevo récord mundial de peso muerto con un solo dedo, según difundió Guinness World Records.

Con esa marca, Molina superó por 6,40 kilos el registro anterior, que pertenecía al finlandés Juha Andersson, quien había alcanzado los 152,60 kilos apenas un mes antes.

Apodado “La Grúa Humana”, Molina ya había tenido el récord en otras dos oportunidades. En marzo de 2024 levantó 138,50 kilos y, en agosto de 2025, recuperó la marca con 151,5 kilos.

Su intento de enero de 2026 le permitió volver a encabezar una disciplina que en los últimos años tuvo varios cambios de dueño.

Una marca que creció casi 30 kilos en cuatro años

La evolución del récord fue notable. En febrero de 2022, el británico Steve Keeler había levantado 129,50 kilos.

Luego, el chino Liu Weiqiang llevó la marca a 144,72 kilos en febrero de 2025. Seis meses más tarde, Molina alcanzó 151,5 kilos y volvió a quedar en lo más alto.

En diciembre de ese mismo año, Juha Andersson logró 152,60 kilos, hasta que Molina respondió con los actuales 159 kilos.

De esta manera, entre febrero de 2022 y enero de 2026, el récord de la disciplina aumentó 29,50 kilos.

“Cada vez que creyeron que me habían vencido, regresé”

Molina se refirió a la fuerte competencia que se generó en esta categoría y aseguró que la rivalidad lo motivó a seguir superándose.

“Cada vez que el mundo creyó que me habían vencido, regresé para romper el récord una y otra vez y defender el orgullo de mi nación”, expresó.

Antes de esta seguidilla de marcas, el récord había permanecido durante años en manos del armenio Benik Israelyan, quien en 2012 había alcanzado los 121,70 kilos.

La plusmarca actual, difundida por Guinness World Records el 1 de octubre de 2026, vuelve a colocar a Egmond Molina en lo más alto de una de las pruebas de fuerza más extremas y particulares del mundo.