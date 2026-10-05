Atención empleados públicos: el viernes se pagará la primera parte del bono de $2.400.000

Este primer pago de $800.000 del bono a la administración pública provincial, volcará al mercado de consumo una suma global estimada en unos $52.500 millones.

Hoy 08:42

El gobierno de Santiago del Estero realizará el pago de la primera parte de $800.000 del bono de fin de año el próximo viernes 9 a la administración pública mientras que la primera parte de los bonos anunciados para las Tarjetas Sociales, los Planes de Emergencia y el programa destinado a celíacos, cuya primera parte se abonará el 21 de octubre.

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Cabe destacar que la semana pasada el gobernador Elías Suárez anunció que el monto total del bono de fin de año para los trabajadores de la administración pública provincial es de $2.400.000 a pagarse en 3 cuotas. La primera de ellas este viernes 9 de octubre, la segunda el 10 de noviembre y la tercera el 10 de diciembre, de $800.000 cada una.

Este primer pago de $800.000 del bono a la administración pública provincial, volcará al mercado de consumo una suma global estimada en unos $52.500 millones.

Tarjetas sociales y planes

A su vez, las personas que cuentan con tarjetas sociales también recibirán un bono en este caso de $ 300.000 que se hará efectivo en tres partes de $ 100.000 cada una, en octubre, noviembre y diciembre. Esta suma será acreditada junto al monto mensual para compra de alimentos.

Además, para los beneficiarios de tarjetas para celíacos, el bono será de $ 165.000 distribuido en 3 partes de $ 55.000 que se acreditarán para compra de mercadería. En tanto, para los Planes de Emergencia el bono será de $ 330.000, en tres pagos de $ 110.000 cada uno, disponibles junto al beneficio de octubre, noviembre y diciembre. El primer pago se hará el miércoles 21 de octubre.