Fantasmas de Nadie prepara una nueva edición de la Fiesta Fantasmal en Santiago

La cuarta edición se realizará el 28 de noviembre en el Club Dorrego, con la participación especial de Viejas Locas por Fachi y Abel y una convocatoria destinada a jóvenes músicos de la escena independiente.

Hoy 09:50

Fantasmas de Nadie prepara una nueva edición de la Fiesta Fantasmal, una propuesta que volverá a reunir música en vivo, artistas invitados y distintos exponentes de la escena independiente santiagueña.

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La cuarta edición se realizará el próximo 28 de noviembre, desde las 22, en el Club Dorrego, ubicado en 24 de Septiembre 1100.

Entre los artistas confirmados se encuentra Viejas Locas por Fachi y Abel, mientras que otros invitados serán anunciados durante los próximos días. La propuesta también contará con un DJ que musicalizará la fiesta desde el inicio hasta el cierre.

La Fiesta Fantasmal fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de Santiago del Estero, en reconocimiento a su aporte como espacio de encuentro, expresión y promoción de la actividad artística y musical.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en Alpogo.com y en Black Store, ubicada en Pellegrini 125, galería Miguelito.

“Semillero Fantasmal”, una convocatoria para jóvenes músicos

Como parte de esta nueva edición, durante octubre se desarrollará el “Semillero Fantasmal”, una convocatoria destinada a bandas y solistas de entre 18 y 21 años que quieran tener la posibilidad de formar parte del evento.

Cada proyecto deberá presentar una sola canción. En caso de contar con material propio, la propuesta sumará un punto extra durante la evaluación.

Los seleccionados pasarán luego a una audición en vivo, prevista para el sábado 7 de noviembre en NEXO, ubicado en Belgrano Norte 810.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de octubre y se realizan mediante el formulario “Semillero Fantasmal”, disponible en la biografía de Instagram de @fantasmas_denadie.

El proyecto ganador tendrá como premio tocar en vivo en el escenario de la Fiesta Fantasmal, compartiendo la jornada con los artistas que formarán parte de esta cuarta edición.