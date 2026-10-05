Caso del niño termeño: excarcelaron a Pedro Cardozo y dictaron prisión preventiva para la madre, la abuela y la tía del menor

Tras una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, la Justicia resolvió excarcelar a Pedro Cardozo por falta de mérito, mientras que la madre, la abuela y la tía materna del niño continuarán detenidas con prisión preventiva.
Luego de más de cuatro horas de audiencia, finalizó este lunes una instancia clave en la causa que investiga los presuntos abusos sufridos por un niño de 8 años de Las Termas de Río Hondo.
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La Justicia resolvió excarcelar a Pedro Cardozo por falta de mérito, aunque su situación procesal continuará supeditada a lo que pueda surgir de las pericias realizadas sobre los teléfonos secuestrados en el marco de la investigación.
En diálogo con Diario Panorama, el Dr. Guillermo Salvatierra Paz, quien junto a la Dra. Roxana Mera ejerce la defensa técnica de Cardozo, se refirió a la resolución adoptada tras la finalización de la audiencia virtual.
De esta manera, Cardozo recuperará la libertad, mientras la causa seguirá abierta a la espera de nuevos elementos que puedan surgir de las medidas periciales todavía pendientes.
En tanto, la Justicia dispuso que la madre, la abuela y la tía materna del menor continúen detenidas con prisión preventiva.
Las tres mujeres mantienen, en esta etapa del expediente, la calificación legal de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.
La investigación continuará ahora a la espera de los resultados de las pericias sobre los teléfonos pertenecientes a la madre, la abuela y la tía, que podrían aportar nuevos elementos de interés para la causa.
La audiencia había comenzado durante la mañana de este lunes y se extendió durante más de cuatro horas, hasta que finalmente se conocieron las resoluciones sobre la situación procesal de los cuatro involucrados.