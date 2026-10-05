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Policiales

Caso del niño termeño: excarcelaron a Pedro Cardozo y dictaron prisión preventiva para la madre, la abuela y la tía del menor

Tras una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, la Justicia resolvió excarcelar a Pedro Cardozo por falta de mérito, mientras que la madre, la abuela y la tía materna del niño continuarán detenidas con prisión preventiva.

Hoy 15:32
Caso Niño Termas

Luego de más de cuatro horas de audiencia, finalizó este lunes una instancia clave en la causa que investiga los presuntos abusos sufridos por un niño de 8 años de Las Termas de Río Hondo.

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La Justicia resolvió excarcelar a Pedro Cardozo por falta de mérito, aunque su situación procesal continuará supeditada a lo que pueda surgir de las pericias realizadas sobre los teléfonos secuestrados en el marco de la investigación.

En diálogo con Diario Panorama, el Dr. Guillermo Salvatierra Paz, quien junto a la Dra. Roxana Mera ejerce la defensa técnica de Cardozo, se refirió a la resolución adoptada tras la finalización de la audiencia virtual.

De esta manera, Cardozo recuperará la libertad, mientras la causa seguirá abierta a la espera de nuevos elementos que puedan surgir de las medidas periciales todavía pendientes.

En tanto, la Justicia dispuso que la madre, la abuela y la tía materna del menor continúen detenidas con prisión preventiva.

Las tres mujeres mantienen, en esta etapa del expediente, la calificación legal de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

La investigación continuará ahora a la espera de los resultados de las pericias sobre los teléfonos pertenecientes a la madre, la abuela y la tía, que podrían aportar nuevos elementos de interés para la causa.

La audiencia había comenzado durante la mañana de este lunes y se extendió durante más de cuatro horas, hasta que finalmente se conocieron las resoluciones sobre la situación procesal de los cuatro involucrados.

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