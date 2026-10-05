River, bajo presión: afuera de los playoffs y complicado para clasificarse a las Copas

Con su partido pendiente ante Sarmiento, el Millonario cayó al noveno puesto de la Zona B y podría terminar fuera de los puestos de clasificación a torneos continentales en la tabla anual.

Hoy 12:27

River atraviesa un momento de máxima presión. A la espera de completar su partido pendiente ante Sarmiento, el Millonario quedó noveno en la Zona B del Torneo Clausura, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, y también podría perder su lugar en las copas internacionales.

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La derrota ante Huracán, antes del parate de 21 días que atraviesa actualmente el plantel, frenó la recuperación que había iniciado el equipo de Leonardo Ponzio, que venía de conseguir tres triunfos consecutivos y sumar nueve puntos.

El golpe ante el Globo no solo cortó esa racha, sino que dejó a River prácticamente sin margen de error para la recta final del campeonato.

Con 13 puntos, el Millonario cayó al noveno lugar de su zona luego del triunfo de Barracas Central ante Atlético Tucumán. Por ahora, tampoco tiene asegurado volver a meterse entre los ocho primeros cuando retome la actividad.

El próximo compromiso será el sábado 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental.

Después, River tendrá que viajar a Junín para completar el encuentro pendiente frente a Sarmiento, correspondiente a la fecha 11. Ese partido será otra oportunidad determinante para recuperar posiciones.

River también mira la tabla anual

La situación tampoco es cómoda en la tabla anual, donde el principal objetivo del Millonario es conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027, después de no haber accedido a la edición de este año.

Pero el panorama actual incluso pone en riesgo su presencia en la Copa Sudamericana.

River suma 42 puntos en la tabla anual y, si este lunes Estudiantes derrota a Gimnasia de Mendoza en La Plata, el Pincha llegará a 44 y lo desplazará provisoriamente del último puesto de clasificación a la Sudamericana.

Por eso, el margen de error es cada vez menor. River necesita comenzar a sumar de a tres para recuperar terreno tanto en el Clausura como en la tabla acumulada de la temporada.

Los seis partidos que le quedan a River

El equipo de Ponzio tendrá por delante una seguidilla determinante para definir sus objetivos de la temporada:

12ª fecha: River vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21.30.

11ª fecha pendiente: Sarmiento vs. River — miércoles 14 de octubre, 19.00.

13ª fecha: Belgrano vs. River — domingo 18 de octubre.

14ª fecha: River vs. Racing — domingo 25 de octubre.

15ª fecha: Boca vs. River — domingo 1° de noviembre.

16ª fecha: Aldosivi vs. River — domingo 8 de noviembre.

Los últimos cuatro encuentros todavía tienen día y horario a confirmar.

Con el calendario entrando en su tramo decisivo, River ya no puede dejar puntos en el camino si pretende volver a los playoffs y, sobre todo, mantener vivo el objetivo de regresar a la Copa Libertadores.