Messi tendrá el último entrenamiento con la Selección antes de su despedida en el Monumental

El capitán argentino se prepara para su último partido con la Albiceleste, este martes ante Benín. Este lunes tendrá su última práctica antes de una noche que promete ser histórica.

Hoy 12:37

Lionel Messi vivirá este lunes uno de los últimos capítulos de su historia con la Selección Argentina. El capitán tendrá su último entrenamiento junto al plantel antes de despedirse oficialmente este martes, cuando la Albiceleste enfrente a Benín desde las 20 en el estadio Monumental.

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El crack rosarino se sumó al equipo dirigido por Lionel Scaloni este domingo. Luego de entrenarse junto a sus compañeros, compartió un asado con el plantel, una escena que fue difundida por las redes sociales oficiales de la Selección.

La jornada de trabajo comenzó en el gimnasio, con 40 minutos de recuperación para los futbolistas que habían participado del triunfo 7-0 ante Burkina Faso. El resto del plantel realizó además ejercicios de velocidad y coordinación en cancha.

Posteriormente, todos los jugadores, incluido Messi, trabajaron bajo las órdenes de Scaloni. Hubo una práctica formal de fútbol de 45 minutos y diferentes trabajos en espacios reducidos.

La presencia del capitán generó una inmediata reacción de los hinchas. Messi compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su llegada al predio de la AFA y recibió una enorme cantidad de mensajes de cariño.

Scaloni empieza a definir el equipo

El entrenamiento de este lunes será importante para que Lionel Scaloni comience a definir la formación que enfrentará a Benín.

A los futbolistas que participaron de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso se sumaron el domingo Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes también estarán disponibles para el último compromiso de esta fecha FIFA.

El encuentro en el Monumental promete ser una verdadera fiesta. La organización mantiene bajo hermetismo los detalles del homenaje que tendrá Messi durante su despedida.

Las entradas están agotadas, aunque los hinchas que no consiguieron tickets tendrán una alternativa: el Fan Fest de la AFA que se instalará en Ciudad Universitaria, a pocos metros del estadio.

El espacio funcionará desde las 12 del mediodía hasta la medianoche y contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, espacios interactivos y la presencia de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

Una historia que llega a su final

Messi anunció su retiro de la Selección Argentina el 31 de agosto, después de más de dos décadas representando al combinado nacional.

A lo largo de su trayectoria con la Albiceleste disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y aportó 68 asistencias, además de conquistar los principales títulos de la historia reciente del seleccionado.

Ahora tendrá por delante su última presentación. Será este martes 6 de octubre a las 20, cuando Argentina reciba a Benín en el Monumental.

La noche marcará el cierre de una etapa inolvidable para el fútbol argentino y para un jugador que dejó una huella imborrable con la camiseta celeste y blanca.

La agenda de la Selección Argentina

Lunes 5 de octubre

17.30: entrenamiento vespertino.

Martes 6 de octubre

20.00: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental. Despedida de Lionel Messi.