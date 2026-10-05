Las imágenes del asado de la Selección Argentina antes de la despedida de Messi

El plantel y el cuerpo técnico compartieron una cena especial en Ezeiza luego del entrenamiento. Lautaro Martínez y Dibu Martínez estuvieron a cargo del asado, mientras que el capitán fue el gran homenajeado.

Hoy 12:53

La Selección Argentina vivió este domingo por la noche un momento especial en la previa de la despedida de Lionel Messi. Después del entrenamiento en el predio de Ezeiza, el plantel y el cuerpo técnico compartieron un asado para recibir al capitán, que tendrá este martes su último partido con la Albiceleste.

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Messi llegó al predio para sumarse al grupo y rápidamente se convirtió en el protagonista de una reunión cargada de emoción. Las imágenes difundidas mostraron parte de la intimidad del encuentro, con Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez encargados de preparar y supervisar el asado.

El encuentro sirvió también para reunir al plantel completo antes de una jornada que quedará marcada en la historia de la Selección. A los futbolistas que participaron de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso se sumaron Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes también estarán disponibles para el último compromiso.

La despedida de Messi, cada vez más cerca

Este lunes, desde las 17.30, Lionel Scaloni encabezará el último entrenamiento antes del amistoso frente a Benín, que se disputará este martes a las 20 en el estadio Monumental.

El entrenador comenzará a definir allí la formación para el encuentro que marcará la despedida del capitán argentino.

El homenaje que recibirá Messi todavía es mantenido bajo absoluto hermetismo por la organización, aunque se espera una noche cargada de emociones en el estadio de River.

Las entradas están agotadas. Para quienes no consiguieron tickets, la AFA organizará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental, que funcionará desde las 12 hasta la medianoche con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, espacios interactivos y la presencia de artistas, invitados, influencers y streamers.

Messi anunció su retiro de la Selección Argentina el pasado 31 de agosto, después de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Durante ese recorrido disputó 207 partidos, marcó 125 goles y dio 68 asistencias, además de conquistar los títulos más importantes de la historia reciente del seleccionado.

Ahora, el martes ante Benín, llegará el momento de ponerle el broche a una historia que comenzó hace más de 20 años.