Tomás Figueroa celebró el resultado de Bolsonaro en Brasil y respaldó a Milei: “Argentina está en el buen camino”

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago analizó en Radio Panorama el resultado electoral en Brasil, destacó el desempeño de Bolsonaro y defendió la gestión de Javier Milei. Además, aseguró que la continuidad del proyecto libertario será clave de cara a 2027.

Hoy 13:06

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, analizó este lunes en Radio Panorama el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y trazó un paralelismo con el presente político y económico de la Argentina.

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En la primera vuelta celebrada este domingo, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 45,16%. Como ninguno superó el 50%, ambos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

Figueroa consideró que el resultado significó una sorpresa para el oficialismo brasileño y destacó el desempeño del candidato opositor. “No se esperaba esta derrota, aunque sea por dos puntos”, expresó sobre Lula, y sostuvo que lo ocurrido con Bolsonaro “ha sido una sorpresa para muchos”.

En ese marco, remarcó la importancia que, a su entender, puede tener el escenario brasileño para la Argentina y puso el foco en la relación comercial entre ambos países.

“Argentina y Brasil van a salir al mundo a vender sus productos”, sostuvo, al tiempo que destacó especialmente el potencial agropecuario y las posibilidades de ampliar las negociaciones comerciales con distintos mercados internacionales.

El dirigente libertario también comparó algunos de los reclamos presentes en Brasil con las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“Los deberes macro que tanto le reclamaban al presidente Milei, hoy se está viendo que Argentina ya ha transitado ese primer paso”, manifestó.

Figueroa defendió además el rumbo adoptado por la administración nacional y aseguró que, desde su perspectiva, “Argentina está en el buen camino”.

En ese sentido, sostuvo que los avances económicos deberían comenzar a reflejarse en la vida cotidiana y llevó la discusión al plano provincial. “La producción está en el interior santiagueño, en los pueblos que no tenemos hospitales, donde no tenemos agua, donde no tenemos caminos”, afirmó al reclamar mayor infraestructura.

La mirada puesta en 2027

Durante la entrevista, Figueroa también confirmó que La Libertad Avanza ya trabaja de cara a las elecciones de 2027 en Santiago del Estero, cuando la provincia deberá renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Estamos preparando y Santiago va a tener la representatividad que nunca debió perder”, señaló.

También se mostró dispuesto a avanzar en acuerdos con otros espacios políticos provinciales, siempre que exista un objetivo común. “Yo quiero que nos unamos con un mismo objetivo”, aseguró, y recordó conversaciones anteriores con sectores del PRO y del radicalismo.

Finalmente, Figueroa volvió a expresar un fuerte respaldo al Presidente y puso el foco en una eventual continuidad del proyecto libertario.

“Este mandato que viene es indispensable que sea reelecto el presidente Milei”, afirmó, al considerar que un nuevo período sería necesario para consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.