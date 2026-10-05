Un fin de semana para volver a elegirse: llega un nuevo Encuentro Conyugal

La propuesta del Movimiento Familiar Cristiano se realizará los días 10 y 11 de octubre en la Casa de Retiros Jericó y está destinada a matrimonios que quieran fortalecer el diálogo, reencontrarse y renovar su vínculo.

Hoy 13:41

El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) invita a participar de un nuevo Encuentro Conyugal, una propuesta pensada para matrimonios que deseen dedicar un fin de semana a reencontrarse, dialogar y fortalecer su relación.

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La actividad se desarrollará los días 10 y 11 de octubre en la Casa de Retiros Jericó, en un espacio preparado para favorecer un clima de tranquilidad, reflexión e intimidad entre los esposos.

Desde la organización explicaron que el encuentro propone una revisión profunda del matrimonio, utilizando el diálogo como una herramienta fundamental para mejorar la comunicación y renovar el vínculo conyugal.

La convocatoria está abierta a matrimonios de distintas edades y tiempos de convivencia, hayan recibido el sacramento o tengan la posibilidad de hacerlo, independientemente de si practican activamente su fe cristiana.

También está dirigida tanto a parejas que mantienen una buena relación y desean seguir fortaleciéndola como a quienes, por las obligaciones cotidianas, sienten que fueron descuidando el diálogo conyugal y familiar o atraviesan alguna dificultad en su matrimonio.

Durante el fin de semana se desarrollarán charlas motivadoras y dinámicas de comunicación orientadas a generar un diálogo profundo entre los esposos. El equipo animador estará integrado por matrimonios y un sacerdote.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el respeto por la libertad y la intimidad de cada pareja, en un espacio que busca favorecer el encuentro con uno mismo, con el cónyuge y, desde la mirada del MFC, con Dios.

Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con Magui al 3855 975897 o con Edu al 3854 711563.