Añatuya: denunció que su ex pareja quiso atropellarla y la Policía lo interceptó minutos después

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia. Con las características aportadas, efectivos de la Departamental 13 localizaron al sospechoso y secuestraron preventivamente el automóvil.

Hoy 13:43

Un hombre de 39 años fue demorado durante la mañana de este lunes en Añatuya, luego de que su ex pareja denunciara que habría intentado atropellarla mientras circulaba a bordo de un automóvil. El procedimiento se concretó pocos minutos después de recibida la alerta y estuvo a cargo de efectivos de Prevención de la Departamental 13.

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De acuerdo con el informe policial, el episodio se registró pasadas las 9.10, cuando el personal realizaba recorridos preventivos por distintos sectores de la ciudad. En ese momento, la Sala de Monitoreo alertó a los efectivos sobre una denuncia que una mujer, de apellido Álvarez, se encontraba radicando en la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia.

Según manifestó la denunciante, su ex pareja habría intentado embestirla con un Volkswagen Power de color negro. Ante esta situación, los uniformados recibieron una descripción del sospechoso y del vehículo para iniciar su búsqueda.

El hombre fue identificado como Castaño, de 39 años, y, según los datos aportados, al momento del hecho vestía una remera de color verde.

Con esta información, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda por distintos sectores de Añatuya. Minutos después, localizaron un automóvil que coincidía con las características informadas en inmediaciones de la intersección de avenida Avellaneda y las ex vías del ferrocarril.

El personal policial interceptó el rodado y procedió a demorar al conductor. Posteriormente, se realizaron las consultas correspondientes ante la Planta Verificadora, donde se constató que el vehículo se encontraba registrado a nombre de un tercero y que no presentaba impedimentos legales.

Finalmente, el hombre demorado y el automóvil fueron trasladados a la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La investigación continuará para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y las medidas que correspondan adoptar a partir de la denuncia realizada.