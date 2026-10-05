Perdió el control de su moto, chocó contra una camioneta estacionada y resultó lesionado

El siniestro ocurrió en calle Pedro J. Lami, en la ciudad de Añatuya. El motociclista fue asistido por personal médico y, según se informó, no presentaba heridas de gravedad.

Hoy 13:50

Un motociclista resultó lesionado este lunes luego de protagonizar un fuerte siniestro vial sobre calle Pedro J. Lami, en Añatuya.

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Por circunstancias que son materia de investigación, el conductor de una motocicleta perdió el control del rodado y terminó impactando contra una camioneta que se encontraba estacionada frente a los estudios de una emisora radial.

El fuerte impacto generó preocupación entre vecinos, transeúntes y trabajadores de la radio, que se acercaron rápidamente al lugar para asistir al motociclista y conocer su estado.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, especialmente en las zonas que recibieron el impacto.

El conductor de la motocicleta sufrió golpes y fue asistido en el lugar por personal de emergencias médicas. De acuerdo con la información disponible, no presentaba lesiones de gravedad.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el sector para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. La circulación vehicular se vio afectada durante algunos minutos debido al operativo desplegado en la zona.

Las pericias permitirán determinar las causas que llevaron al motociclista a perder el control del rodado y terminar impactando contra el vehículo estacionado.