El cronograma y los horarios de Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará la decimoséptima fecha de la temporada en el circuito de Marina Bay, que tendrá formato Sprint.

Hoy 14:31

Franco Colapinto volverá a ponerse al volante de su Alpine este fin de semana para disputar el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Después de un complicado Gran Premio de Bahréin, disputado excepcionalmente en Malasia, el piloto argentino buscará recuperarse y volver a meterse en la pelea por los puntos en un fin de semana que tendrá una programación diferente debido al formato Sprint.

La actividad se desarrollará en el Circuito Urbano de Marina Bay, un trazado de 23 curvas y 5,065 kilómetros de extensión.

Cuándo corre Colapinto en Singapur

El fin de semana comenzará el viernes 9 de octubre con la única sesión de entrenamientos libres, prevista para las 5.30 de la madrugada de Argentina.

Ese mismo día, desde las 9.30, se llevará a cabo la clasificación que determinará la grilla para la carrera Sprint.

El sábado será el turno de la Sprint. La competencia comenzará a las 6, mientras que pocas horas después, desde las 10, se disputará la clasificación para la carrera principal del domingo.

Finalmente, el Gran Premio de Singapur se pondrá en marcha el domingo a las 9 de la mañana, siempre que las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de la competencia.

Cómo llega Colapinto al Gran Premio de Singapur

El argentino llega después de terminar 13° en el Gran Premio de Bahréin, donde debió largar desde el puesto 21° debido a las penalizaciones que arrastraba.

Colapinto consiguió avanzar posiciones durante la carrera y completó una remontada de ocho lugares, aunque no pudo alcanzar la zona de puntos.

La competencia fue ganada por Max Verstappen, quien consiguió su primera victoria de la temporada. El neerlandés estuvo acompañado en el podio por Kimi Antonelli, segundo con Mercedes, y Lewis Hamilton, tercero con Ferrari.

Ahora, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para recuperarse en un circuito completamente diferente y con puntos en juego desde el sábado.

El cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

5.30: práctica libre.

9.30: clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 10 de octubre

6.00: carrera Sprint.

10.00: clasificación para la carrera principal.

Domingo 11 de octubre

9.00: Gran Premio de Singapur.