Emiliano Vecchio contó su lucha contra la ludopatía y reveló la impresionante cifra que llegó a perder

El exjugador de Racing y Rosario Central contó que durante tres años pasó largas horas en casinos debido a su adicción.

Hoy 15:09

El exfutbolista Emiliano Vecchio reveló una de las etapas más difíciles de su vida y contó que entre 2019 y 2022 sufrió ludopatía, una adicción que llegó a afectar sus vínculos familiares y lo llevó a perder grandes cantidades de dinero.

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El exmediocampista de Racing y Rosario Central habló por primera vez en profundidad sobre aquella etapa durante una entrevista con el canal de YouTube Sistema Joaco Santos. Según relató, comenzó a concurrir con frecuencia a los casinos luego de relacionarse con personas que tenían el hábito de jugar.

“Me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear de gente a la que le gustaba el casino y comencé a ir con muchísima frecuencia”, explicó.

Vecchio contó que podía permanecer siete u ocho horas dentro de un casino, salir y volver a ingresar para continuar apostando.

“Estaba 7-8 horas, pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: ‘No, pero yo gané toda esta plata. ¿Cómo me voy a ir ahora?’”, relató.

Llegó a perder hasta 500 mil dólares

El exfutbolista reconoció que durante aquella etapa llegó a ganar importantes sumas de dinero, pero que terminaba volviendo a apostar hasta perderlas.

“Ganaba 50 mil dólares, salía del casino y volvía a entrar para perderlos, además de lo que había llevado. Es una locura”, recordó.

Vecchio también reveló que llegó a perder “medio palo”, en referencia a unos 500 mil dólares.

“Es el vicio más complejo de todos porque te lleva a la ruina. Terminás con depresión, te quedás sin familia, te quedás sin dinero, sin nada”, advirtió.

Sin embargo, explicó que las consecuencias no fueron solamente económicas. La adicción también comenzó a afectar su vida familiar y su relación con sus hijos.

“Desde el lado económico estaba bien, pero a mí me pasaba que no veía a mis hijos y perdí todo, no te importa nada”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que llegó a priorizar el juego por encima de situaciones familiares: “Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, si tu mujer o tu mamá necesitan algo”.

“Terminaba el partido y decía: ahora me voy a ir al casino de nuevo”

Vecchio contó que el problema también lo acompañó durante su etapa en Rosario Central, donde llegó a ser capitán y una de las figuras del equipo.

El exmediocampista explicó que el fútbol se había convertido en uno de los pocos momentos en los que lograba despejar su mente del juego.

“Yo entraba a la cancha y era el único momento en que me olvidaba del casino. Mi mente se ponía en blanco y yo jugaba, pero yo sabía que estaba enfermo”, relató.

Y agregó: “Terminaba el partido y decía: ‘La pucha, ahora me voy a ir al casino de nuevo’”.

Cómo consiguió alejarse del juego

Vecchio destacó que pudo salir de aquella situación con ayuda y mediante un proceso que comenzó con su decisión de autoexcluirse de los casinos.

“Tuve una persona que me ayudó. Decidí meterme en un grupo e ir de a poco para autoexcluirme”, explicó.

Con el tiempo, logró dejar de concurrir a esos lugares y encontró otras formas de canalizar aquella necesidad.

“Con el tiempo se fue apagando y no fui nunca más. Hoy en día lo canalizo por otro lado. Fueron tres años de mi vida que fueron muy complejos”, cerró.

Actualmente, a los 37 años, Vecchio continúa jugando al fútbol en Somisa de la Liga de San Nicolás, mientras que aquella etapa de su vida quedó atrás después de un proceso que, según su propio relato, le permitió recuperar aspectos que había dejado de lado.