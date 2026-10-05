Las acciones argentinas treparon más de 9% en Wall Street tras las elecciones en Brasil

Los activos locales operaron con fuertes ganancias luego del resultado electoral brasileño y en medio de un nuevo respaldo de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei. El riesgo país retrocedió hasta los 614 puntos.

05/10/2026

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes subas este lunes, en una jornada marcada por la reacción de los mercados al resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y por un renovado respaldo de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei.

Los papeles locales llegaron a avanzar más de 9% en Nueva York, acompañando el fuerte repunte de los activos brasileños luego de que Flávio Bolsonaro se impusiera sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta electoral.

Entre las acciones argentinas con mayores avances se ubicó Mercado Libre, con una suba de hasta 9,4%, mientras que Central Puerto llegó a avanzar 7,3% y BBVA, 7,1%.

El movimiento también alcanzó a los títulos de deuda. Los bonos argentinos en dólares operaron con ganancias de hasta 1%, mientras que el riesgo país profundizó su descenso durante la rueda y se ubicó en torno a los 614 puntos básicos.

El efecto de las elecciones en Brasil

La reacción de los mercados estuvo principalmente vinculada con el resultado de los comicios brasileños. Bolsonaro terminó por delante de Lula en la primera vuelta y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

Tras conocerse los resultados, las acciones de las principales compañías brasileñas registraron fuertes avances, con papeles que llegaron a trepar cerca del 20% durante la jornada.

Ese clima favorable se trasladó también a los activos argentinos, que venían de atravesar varias ruedas negativas, con caídas en acciones y bonos y un riesgo país que había superado los 650 puntos básicos.

Nuevo respaldo de Estados Unidos a Milei

A este escenario se sumaron nuevas declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien volvió a expresar su respaldo al Gobierno argentino.

El funcionario calificó a Milei como “un gran aliado de Estados Unidos” y destacó las reformas impulsadas por su administración. Además, dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a brindar asistencia financiera a la Argentina, como ocurrió durante 2025, si las circunstancias lo requieren.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial se mantenía en $1.540 en el Banco Nación, mientras que el dólar MEP rondaba los $1.539 y el contado con liquidación se ubicaba cerca de los $1.606.