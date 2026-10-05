Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2026 | 29º
X
Policiales

Brutal ataque en Las Termas: dos mujeres golpearon a una adolescente de 16 años

La menor habría sido tomada del cabello y recibió varios golpes de puño en el rostro. Su madre realizó la denuncia y la Fiscalía ordenó incorporar el certificado médico para determinar la gravedad de las lesiones.

05/10/2026

Una adolescente de 16 años fue víctima de una violenta agresión durante la noche del viernes en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio fue denunciado por la madre de la menor, una mujer de 53 años domiciliada en el barrio Urquiza, quien se presentó ante la Policía para dar cuenta de lo sucedido.

Según consta en la denuncia, la adolescente habría sido abordada por dos jóvenes domiciliadas en el barrio Los Fierros, una de ellas de 20 años.

Siempre de acuerdo con el relato aportado ante las autoridades, las acusadas habrían tomado a la menor del cabello y posteriormente comenzaron a propinarle golpes de puño en el rostro, provocándole distintas lesiones.

Tras conocerse el hecho, intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6.

La causa quedó en manos de la fiscal Pérez Vicens, quien dispuso que se incorpore al expediente el certificado médico de la adolescente para establecer oficialmente el carácter y la gravedad de las heridas sufridas.

Además, se ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, donde continuará la investigación para establecer las circunstancias del ataque y las eventuales responsabilidades de las involucradas.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El fin de una era: Messi se despide de la Selección Argentina en un Monumental repleto
  2. 2. El Monumental, de gala para recibir a Messi en su último partido en la Selección Argentina
  3. 3. Se descompensó mientras manejaba y terminó chocando contra una pared
  4. 4. Intensifican las tareas de mantenimiento y reposición de luminarias en Colonia El Simbolar
  5. 5. La Cañada abrió el Mes de la Familia y prepara actividades comunitarias durante todo octubre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT