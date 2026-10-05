Brutal ataque en Las Termas: dos mujeres golpearon a una adolescente de 16 años

La menor habría sido tomada del cabello y recibió varios golpes de puño en el rostro. Su madre realizó la denuncia y la Fiscalía ordenó incorporar el certificado médico para determinar la gravedad de las lesiones.

05/10/2026

Una adolescente de 16 años fue víctima de una violenta agresión durante la noche del viernes en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Las Termas de Río Hondo.

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El episodio fue denunciado por la madre de la menor, una mujer de 53 años domiciliada en el barrio Urquiza, quien se presentó ante la Policía para dar cuenta de lo sucedido.

Según consta en la denuncia, la adolescente habría sido abordada por dos jóvenes domiciliadas en el barrio Los Fierros, una de ellas de 20 años.

Siempre de acuerdo con el relato aportado ante las autoridades, las acusadas habrían tomado a la menor del cabello y posteriormente comenzaron a propinarle golpes de puño en el rostro, provocándole distintas lesiones.

Tras conocerse el hecho, intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6.

La causa quedó en manos de la fiscal Pérez Vicens, quien dispuso que se incorpore al expediente el certificado médico de la adolescente para establecer oficialmente el carácter y la gravedad de las heridas sufridas.

Además, se ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, donde continuará la investigación para establecer las circunstancias del ataque y las eventuales responsabilidades de las involucradas.