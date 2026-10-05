“Nos la jugamos y no salió”: la reflexión de Franco Colapinto sobre la estrategia de Alpine en el GP de Baréin

El piloto argentino terminó 13° en la carrera que se corrió en Malasia y ya se prepara para el próximo desafío en Singapur.

05/10/2026

Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Bahréin, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia, con una reflexión sobre la estrategia que adoptó Alpine durante la carrera y la mirada puesta rápidamente en su próximo desafío.

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El piloto argentino compartió en sus redes sociales dos imágenes en las que aparece andando en monopatín sobre la pista mojada y aprovechó para bromear sobre la decisión de utilizar neumáticos lisos en las condiciones que presentaba el trazado.

“Parece q estaba húmedo para goma lisa!!!!”, escribió Colapinto, en referencia a una elección que terminó perjudicando sus posibilidades durante las primeras vueltas.

Luego, agregó: “Nos la jugamos y no salió.. pero muuuuy buen ritmo y por suerte hay revancha este finde en Singapur!”.

El argentino también destacó su experiencia en Malasia y agradeció el apoyo recibido durante el fin de semana: “Gracias Malasia! Increíble circuito y gran país, ojalá pueda volver pronto.. los fans, de los mejores del año!!!!”.

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Una remontada desde el fondo

Colapinto había comenzado la carrera desde el 21° puesto, debido a las penalizaciones que arrastraba, y consiguió avanzar ocho posiciones para finalizar 13°.

El piloto de Alpine mostró un buen ritmo durante distintos momentos de la competencia, aunque la estrategia inicial condicionó sus posibilidades de luchar por un resultado todavía mejor.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 16°.

Después de la carrera, el propio Flavio Briatore había reconocido que Alpine no tomó las decisiones correctas con los neumáticos, en una competencia marcada por la lluvia y las cambiantes condiciones del asfalto.

A pesar de las dificultades, Colapinto consiguió completar una remontada desde el fondo y ahora tendrá una nueva oportunidad casi sin descanso.

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Singapur, la próxima parada

La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

El trazado se caracteriza por sus curvas cerradas, numerosas frenadas y la cercanía de los muros. Además, el calor y la humedad convierten a la carrera en una de las más exigentes físicamente para los pilotos.

El fin de semana tendrá formato Sprint, por lo que habrá actividad y puntos en juego desde el sábado.

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El cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

5.30: Práctica Libre 1.

9.30: Clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre

6.00: Carrera Sprint.

10.00: Clasificación para el Gran Premio.

Domingo 11 de octubre

9.00: Gran Premio de Singapur.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.