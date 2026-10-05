Sonríe Ponzio: una figura de River recibió el alta y sería titular ante Estudiantes de Río Cuarto

El futbolista dejó atrás la molestia muscular ya está a disposición del entrenador.

05/10/2026

River empieza a recuperar futbolistas de cara a la reanudación del Torneo Clausura. Una de las principales novedades en el River Camp fue el alta médica de Tobías Andrada, quien se recuperó de la molestia muscular que lo había obligado a ser desafectado de la Selección Argentina.

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El mediocampista había sufrido un traumatismo en el muslo derecho durante el partido ante Huracán y, pese a haber sido convocado por Lionel Scaloni, finalmente debió regresar a Núñez para continuar con su recuperación.

El parate por la fecha FIFA y la postergación del encuentro ante Sarmiento le permitieron a Andrada trabajar con mayor tranquilidad en su recuperación. Después de completar el proceso de kinesiología y puesta a punto, recibió el alta y quedó disponible para el partido del próximo sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental.

Con cinco días por delante para ese compromiso, Leonardo Ponzio lo piensa como titular y apunta a mantener la base del equipo que venía utilizando antes del parate.

La duda está en quién reemplazará a Almada

La principal incógnita que deberá resolver Ponzio está relacionada con el reemplazante de Thiago Almada, quien no llegará en condiciones para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto.

El entrenador interino analiza dos alternativas. Una de ellas es Lautaro Pereyra, quien podría sumar sus primeros minutos bajo el mando de Ponzio y tiene características similares a las de Almada, por lo que permitiría mantener una estructura más ofensiva y con mayor presencia cerca del área rival.

La otra posibilidad es Juan Cruz Meza, un futbolista con mayor dinámica y capacidad para recorrer el campo de área a área.

Aníbal Moreno también se acerca a la vuelta

Otra noticia positiva para River fue la evolución de Aníbal Moreno, quien continúa recuperándose de una discopatía lumbar que lo mantiene alejado de las canchas desde la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El mediocampista trabajó a la par de sus compañeros y dio un paso importante en su recuperación. De todos modos, su regreso todavía no tiene una fecha confirmada.

La intención es aumentar progresivamente la intensidad de los trabajos durante los próximos días y evaluar si puede recibir el alta para estar ante Estudiantes de Río Cuarto o, en caso de no llegar, frente a Sarmiento.

Moreno todavía no tuvo minutos desde la llegada de Ponzio como entrenador interino, pero su evolución abre una nueva alternativa para el mediocampo de River en una etapa del campeonato en la que el equipo necesita recuperar terreno.