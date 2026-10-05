Condenan a líder de banda dedicada al asalto de colectivos en Tucumán

Martín Pedro Santoro fue condenado a cinco años de prisión por liderar una organización que asaltaba colectivos interjurisdiccionales en Tucumán entre 2024 y 2025, tras un juicio abreviado impulsado por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV del Ministerio Fiscal.

05/10/2026

Martín Pedro Santoro, de 36 años, ha sido condenado a cinco años de prisión por su papel como líder de una asociación ilícita que operó entre 2024 y enero de 2025, atacando colectivos con pasajeros que se trasladaban a diversas provincias. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado, un procedimiento que permite una resolución más rápida del caso, y fue impulsada por la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV del Ministerio Fiscal, bajo la dirección de Carlos Saltor.

La justicia tucumana determinó que Santoro organizaba y ejecutaba los asaltos en colaboración con un grupo estable de delincuentes, en el cual cada miembro tenía un rol específico. La acusación sostiene que su objetivo era obtener beneficios económicos mediante el ataque a los colectivos de pasajeros, que representan un blanco vulnerable durante su trayecto por el país.

El modus operandi de la banda era metódico; Santoro convocaba a los integrantes y utilizaba sus conocimientos y contactos para definir las estrategias de cada asalto. Además, en varias ocasiones, participó directamente en los robos, lo que demuestra su compromiso con la actividad delictiva. Un miembro de la organización se encargaba de recopilar información clave sobre cada objetivo, incluyendo horarios de salida, destinos y la cantidad de pasajeros.

La estructura delictiva se completaba con la colaboración de una mujer, quien mantenía comunicación constante con Santoro. Esta mujer proporcionaba elementos de Gendarmería, como uniformes que poseía sin autorización, así como vehículos utilizados en los robos. La información y los recursos eran enviados a Santa Fe, donde el resto de la banda los utilizaba para llevar a cabo los asaltos.

La investigación reveló que esta mujer no solo facilitaba los elementos necesarios para la comisión de los delitos, sino que también participaba activamente en la destrucción de pruebas y, en ocasiones, se hacía pasar por pasajera en los colectivos atacados para evitar sospechas. La auxiliar fiscal Julieta Diosque destacó que la organización no solo se dedicaba a robar, sino que también contribuía a afectar la seguridad pública de manera significativa.

En el proceso de fijación de la pena, se tomaron en cuenta dos agravantes importantes. En primer lugar, Santoro tenía antecedentes penales, ya que había sido condenado condicionalmente en 2020. En segundo lugar, se había presentado en rebeldía ante la justicia durante el proceso, siendo finalmente capturado en Santa Fe tras un arduo año y medio de investigación. La sentencia busca no solo castigar a Santoro, sino también disuadir a otros potenciales delincuentes que operan en el ámbito delictivo interjurisdiccional.