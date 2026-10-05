Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2026 | 29º
X
Locales

IOSEP y ACLISE avanzan en una agenda conjunta para mejorar la atención a los afiliados

Las nuevas autoridades de la obra social provincial y representantes de clínicas y sanatorios analizaron medidas para simplificar trámites, digitalizar historias clínicas y optimizar la derivación de pacientes.

05/10/2026

Las nuevas autoridades del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) mantuvieron una reunión de trabajo con la comisión directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santiago del Estero (ACLISE), con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y generar nuevos mecanismos de articulación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro permitió avanzar en una primera agenda de prioridades compartidas, especialmente vinculadas con la atención y prestación de servicios durante la internación de los afiliados.

Por parte del IOSEP participaron el presidente interventor, CPN José Rafael Llanos; el gerente general, CP José Luis Acosta; el gerente de Administración, CPN Ramiro Fernández; y el gerente médico, CP Juan José Siragusa.

En representación de ACLISE estuvieron presentes su presidente, CP Aldo Rodolfo Yunes; el secretario de Hacienda, Dr. Juan Carlos Díaz Szelske; el secretario de Obras Sociales, CP Agustín Bolzon Giménez; y el síndico, Dr. Diego Pavón.

Durante la reunión se planteó la necesidad de analizar las prioridades de cada institución y avanzar en iniciativas que permitan mejorar los circuitos administrativos y asistenciales.

Entre los principales puntos abordados se destacó la posibilidad de avanzar en la simplificación y digitalización de trámites e historias clínicas, además de trabajar en un nuevo sistema de derivación de pacientes a través de ACLISE.

Desde ambas instituciones coincidieron en la importancia de construir una agenda común de trabajo, especialmente en un contexto en el que resulta necesario optimizar recursos y consensuar respuestas frente a los desafíos permanentes del sistema de salud.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El fin de una era: Messi se despide de la Selección Argentina en un Monumental repleto
  2. 2. El Monumental, de gala para recibir a Messi en su último partido en la Selección Argentina
  3. 3. Se descompensó mientras manejaba y terminó chocando contra una pared
  4. 4. Intensifican las tareas de mantenimiento y reposición de luminarias en Colonia El Simbolar
  5. 5. La Cañada abrió el Mes de la Familia y prepara actividades comunitarias durante todo octubre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT