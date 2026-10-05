IOSEP y ACLISE avanzan en una agenda conjunta para mejorar la atención a los afiliados

Las nuevas autoridades de la obra social provincial y representantes de clínicas y sanatorios analizaron medidas para simplificar trámites, digitalizar historias clínicas y optimizar la derivación de pacientes.
Las nuevas autoridades del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) mantuvieron una reunión de trabajo con la comisión directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santiago del Estero (ACLISE), con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y generar nuevos mecanismos de articulación.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El encuentro permitió avanzar en una primera agenda de prioridades compartidas, especialmente vinculadas con la atención y prestación de servicios durante la internación de los afiliados.
Por parte del IOSEP participaron el presidente interventor, CPN José Rafael Llanos; el gerente general, CP José Luis Acosta; el gerente de Administración, CPN Ramiro Fernández; y el gerente médico, CP Juan José Siragusa.
En representación de ACLISE estuvieron presentes su presidente, CP Aldo Rodolfo Yunes; el secretario de Hacienda, Dr. Juan Carlos Díaz Szelske; el secretario de Obras Sociales, CP Agustín Bolzon Giménez; y el síndico, Dr. Diego Pavón.
Durante la reunión se planteó la necesidad de analizar las prioridades de cada institución y avanzar en iniciativas que permitan mejorar los circuitos administrativos y asistenciales.
Entre los principales puntos abordados se destacó la posibilidad de avanzar en la simplificación y digitalización de trámites e historias clínicas, además de trabajar en un nuevo sistema de derivación de pacientes a través de ACLISE.
Desde ambas instituciones coincidieron en la importancia de construir una agenda común de trabajo, especialmente en un contexto en el que resulta necesario optimizar recursos y consensuar respuestas frente a los desafíos permanentes del sistema de salud.