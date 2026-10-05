El CIS Banda celebró su 11° anivesario con la mirada puesta en la formación y en el futuro

El aniversario del centro de salud estuvo marcado por un repaso de su crecimiento, la firma de un convenio para prácticas profesionalizantes y mensajes que destacaron el rol del personal y la atención centrada en los pacientes.

05/10/2026

El Centro Integral de Salud Banda “Dr. Ricardo Pololo Abdala” celebró este lunes su 11° aniversario con un acto institucional que reunió a autoridades sanitarias, representantes académicos, trabajadores de la salud y familiares del profesional que da nombre al nosocomio.

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La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el coordinador general del Ministerio de Salud, Norberto Zanni; la directora general de Servicios Médicos, Stella Maris Argañarás; y el director coordinador del CIS Banda, Darío Ocaranza.

También participaron decanos de las facultades de Ciencias Médicas de la UNSE y de Ciencias de la Salud de la UCSE, directores de hospitales, concejales, intendentes electos de Capital y La Banda y familiares del Dr. Ricardo “Pololo” Abdala.

Durante el acto se proyectó el video institucional “11 años: historia, trayectoria y futuro”, en el que se repasaron los principales hitos del establecimiento desde su creación, con especial énfasis en su crecimiento en infraestructura, tecnología y recursos humanos.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la firma de un Convenio de Colaboración Estratégica para prácticas profesionalizantes entre el CIS Banda y el Instituto Tecnológico Santiago del Estero (ITSE).

El acuerdo fue rubricado por Darío Ocaranza, en representación del hospital, y por el director del ITSE, Mario Benavente. La iniciativa permitirá generar nuevos espacios de formación y prácticas para estudiantes, además de fortalecer la incorporación de conocimientos y herramientas tecnológicas vinculadas al sector sanitario.

Durante su intervención, Natividad Nassif destacó la importancia que adquirió el establecimiento dentro del sistema sanitario provincial.

“Este era el hospital que La Banda necesitaba. No pierdan la visión del desafío que se planteó hace más de una década, en el origen de este centro de salud”, expresó.

Además, remarcó el protagonismo de quienes integran diariamente el sistema: “Un hospital es más que los aparatos, más que la infraestructura y el equipamiento: un hospital son todos ustedes, quienes interactúan y trabajan diariamente para poder brindar una mejor atención de la salud a los santiagueños y santiagueñas”.

Por su parte, el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, hizo hincapié en la necesidad de mantener al paciente como eje del sistema sanitario. “Hoy tenemos un sistema de salud donde la prioridad es el paciente, y todo lo que estamos alrededor tenemos que trabajar por ese bien”, sostuvo.

En la misma línea, Darío Ocaranza destacó la dimensión humana del trabajo hospitalario y valoró la tarea cotidiana del personal.

“Un hospital no es solamente paredes ni estructura, sino que se construye con las personas”, señaló, y agregó que el recorrido de estos 11 años debe medirse “en la entrega, en la vocación, en el servicio y en las huellas que puede dejar la gente al pasar por este hospital”.

El director concluyó que uno de los principales objetivos de la institución es que sea reconocida “por la humanidad y la sensibilidad” en la atención.

La jornada finalizó con el tradicional canto de “Feliz cumpleaños” y el corte de la torta junto a autoridades y trabajadores del centro asistencial.