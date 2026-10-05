Dos jugadores de la Selección Argentina fueron nominados a un prestigioso premio que ganó Messi

Ambos participan de esta fecha FIFA luego de ser convocados por Lionel Scaloni y recibieron esta importante noticia.
La fecha FIFA trajo una noticia especial para Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono. Los dos futbolistas de la Selección Argentina fueron nominados al Golden Boy 2026, uno de los premios individuales más importantes para los jóvenes talentos del fútbol europeo.
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El reconocimiento es otorgado por el medio italiano Tuttosport y distingue al mejor futbolista menor de 21 años de la última temporada en Europa. La ceremonia se realizará en Venecia, Italia, aunque todavía no se confirmó la fecha.
Los dos argentinos fueron incluidos entre los candidatos mientras forman parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para esta fecha FIFA.
Prestianni, actualmente en Benfica, fue incluido entre los primeros nominados a partir de las métricas de rendimiento utilizadas para elaborar la selección.
Mastantuono, por su parte, fue elegido como uno de los jugadores incorporados por el medio organizador en condición de “comodín”.
El actual futbolista de Real Madrid ya había sido nominado al Golden Boy en 2025, aunque aquella edición quedó en manos del francés Desiré Doué, figura del Paris Saint-Germain.
Entre los principales candidatos de esta edición también aparecen Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery, Yan Diomandé, Estevao, Endrick y Jorrel Hato, entre otros jóvenes destacados del fútbol europeo.
El Golden Boy tiene además un antecedente especial para el fútbol argentino. Lionel Messi ganó el premio en 2005, mientras que Sergio Agüero fue elegido en 2007.
El listado de ganadores también incluye a grandes figuras que posteriormente se consolidaron entre los mejores jugadores del mundo, como Wayne Rooney, Cesc Fábregas, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal.
Pau Cubarsí – Barcelona – España
Ayyoub Bouaddi – Manchester City – Marruecos
Warren Zaïre-Emery – PSG – Francia
Yan Diomandé – Real Madrid – Costa de Marfil
Luka Vuskovic – Brighton – Croacia
Victor Froholdt – Porto – Suecia
Myles Lewis Skelly – Arsenal – Inglaterra
Rayan – Bournemouth – Brasil
Jorrel Hato – Chelsea
Lennart Karl – Bayern Múnich
Estevao – Chelsea
Endrick – Real Madrid
Junior Kroupi – Bournemouth
Gianluca Prestianni – Benfica
Konstantinos Karetsas – Borussia Dortmund
Said El Mala – Köln
Jon Martín – Real Sociedad
Marc Bernal – Barcelona
Finn Jeltsch – Stuttgart
Xavi Espart – Barcelona
Charalampos Kostoulas – Brighton
Joane Gadou – Borussia Dortmund
Franco Mastantuono – Real Madrid
Rodrigo Mora – Roma