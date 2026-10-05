Destacan la actuación del Coro de Niños de la Provincia en la 16ª Feria del Libro

La agrupación, dependiente de la Dirección de Cultura de la Provincia, participó en todas las jornadas del encuentro cultural realizado en el Fórum, donde sus integrantes tuvieron un rol protagónico en las actividades.

05/10/2026

El Coro de Niños de la Provincia de Santiago del Estero tuvo una destacada participación durante la 16ª Feria Provincial del Libro, desarrollada en las instalaciones del Fórum, donde los jóvenes coreutas formaron parte de distintas propuestas y presentaciones a lo largo del encuentro cultural.

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Desde la dirección del coro destacaron la importancia de que niños y adolescentes tengan un espacio de protagonismo en acontecimientos culturales de esta magnitud, al considerar que estas experiencias representan una oportunidad para aprender, expresarse y representar a Santiago del Estero.

En este sentido, los directores de la agrupación, Prof. Evaristo Emilio “Chuni” Cardozo y Kendo Aarón Cardozo, expresaron su agradecimiento al gobernador Elías Suárez y al jefe de Gabinete, Víctor Araujo, por el acompañamiento y el apoyo para que los integrantes del coro pudieran participar de la Feria del Libro.

Desde la agrupación también remarcaron el valor de la lectura y los libros en un contexto atravesado por las nuevas tecnologías. Señalaron que leer abre caminos, despierta la imaginación y fortalece el pensamiento crítico, por lo que consideraron fundamental continuar generando espacios que acerquen a las nuevas generaciones a la cultura y al conocimiento.

Una experiencia que trascendió el escenario

La participación del coro también contó con el acompañamiento de Alejandra Pilán, a quien los directores agradecieron especialmente por la recepción y el cuidado de los niños durante las jornadas.

Asimismo, destacaron el trabajo del profesor Jorge Ledesma, encargado del sonido, por su profesionalismo y predisposición durante las presentaciones, permitiendo que los coreutas pudieran desarrollar sus actuaciones con seguridad y disfrutar de cada participación.

Coro de Niños de la Provincia

Un reconocimiento especial estuvo dirigido también a las madres, padres y tutores del Coro de Niños de la Provincia, cuyo acompañamiento fue considerado fundamental para que los integrantes pudieran participar de las distintas actividades.

“Cada escenario que nuestros niños pisan es una oportunidad para aprender, expresarse y representar con orgullo a nuestra querida Santiago del Estero”, expresaron desde la dirección del coro.

De esta manera, la participación en la 16ª Feria Provincial del Libro significó para los integrantes del coro no solo una experiencia artística, sino también una oportunidad para vincular la música, la educación, la cultura y la lectura, en uno de los principales encuentros culturales de la provincia.