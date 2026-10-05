Barrio Sargento Cabral: demoraron a un joven tras interceptarlo durante una recorrida preventiva

El procedimiento se originó cuando los efectivos advirtieron una situación que llamó su atención y decidieron identificar al joven. Tras la intervención, quedó a disposición de otra dependencia policial.

05/10/2026

Un joven de 24 años fue demorado este lunes al mediodía durante un procedimiento preventivo realizado en inmediaciones del barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Santiago del Estero.

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El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando efectivos realizaban un recorrido por la zona de avenida Roca y calle Granadero Herrera y observaron a un hombre en una actitud que llamó su atención. Ante esta situación, procedieron a interceptarlo e identificarlo.

Según informó la Policía, el joven fue identificado como Orellana. Durante la requisa, se constató que llevaba una bolsa de nailon de color blanco en cuyo interior transportaba distintos elementos.

Entre ellos se encontraban un alargue negro con zapatillas, varios pares de zapatillas, una campera negra con vivos blancos, dos linternas recargables y un parlante JBL.

Del procedimiento participaron efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral, con intervención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 1 Zona Norte y la Comisaría Comunitaria N.º 2, donde finalmente quedó alojado el joven.

El joven quedó a disposición de la mencionada comisaría, mientras se procura determinar el origen de los elementos que llevaba consigo.