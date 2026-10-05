La joyita que trae Benín a Argentina y quiénes son los invitados a la despedida de Messi

El combinado africano llegó al país con una selección joven, con presencia en ligas europeas y con confianza tras vencer 2-1 a Mauritania en su última presentación.

05/10/2026

Todos los focos estarán puestos en Lionel Messi, que este martes disputará su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental. Sin embargo, enfrente estará Benín, un seleccionado que llegará dispuesto a competir y que cuenta con varios futbolistas que desarrollan sus carreras en el fútbol europeo.

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El conjunto africano arribó a Buenos Aires con el envión de haber derrotado 2-1 a Mauritania en su última presentación por la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En ese encuentro, Rafael Aloko, de apenas 19 años, fue protagonista al marcar los dos goles de su equipo.

El plantel dirigido por el alemán Gernot Rohr tiene un promedio de edad cercano a los 24 años y está compuesto mayoritariamente por jugadores que actúan fuera de Benín. Hay presencia en ligas de Francia, Suiza, Bulgaria, Grecia, Turquía, Dinamarca, Finlandia, República Checa y Rumania, además de futbolistas que juegan en Estados Unidos, Egipto y Azerbaiyán.

La figura de Benín que Argentina deberá seguir de cerca

El nombre más destacado del seleccionado africano es Junior Olaitan. El mediocampista ofensivo de 24 años juega en Besiktas de Turquía y tiene un valor de mercado estimado en 7 millones de euros, siendo el futbolista más cotizado del plantel.

Olaitan se caracteriza por su capacidad para romper líneas y desequilibrar en espacios reducidos, por lo que aparece como una de las principales amenazas para la defensa argentina.

También habrá que prestar atención a Aiyegun Tosin, delantero de 28 años que lleva cuatro temporadas en el Lorient de Francia y que convirtió en el empate 1-1 ante Burkina Faso.

Otro nombre que llega en alza es Rafael Aloko, extremo de 19 años que juega en Charlotte de la MLS. El joven viene de marcar un doblete ante Mauritania y aparece como una de las promesas del seleccionado africano.

Un plantel con experiencia internacional

El arquero será Marcel Dandjinou, de 28 años, quien juega en Kruger United de Sudáfrica. El guardameta ya había adelantado que Benín no llegará al Monumental solamente para participar de la fiesta de despedida de Messi, sino con la intención de competir.

En defensa aparecen Charlemagne Azongnitode, del TPS de Finlandia; Yohan Roche, del Iraklis de Grecia; Mohamed Tijani, del Yverdon de Suiza, y Tamimou Ouorou, del CSKA Sofía de Bulgaria.

En el mediocampo también se destaca Sessi D'Almeida, capitán del seleccionado. El futbolista de 30 años nació en Francia y actualmente juega en el Neftci Bakú de Azerbaiyán, después de haber pasado por clubes como Bordeaux, Valenciennes, Barnsley, Blackpool y Apollon de Chipre.

Entre los convocados también aparecen Hassane Imourane, del Grasshoppers suizo; Yamirou Ouorou, del Horsens de Dinamarca; Dokou Dodo, del Arab Contractors de Egipto; Olatoundji Tessilimi, del Dukla Praga; Matteo Ahlinvi, del Farul Constanta de Rumania, y Attidjikou Samadou, del Smouha egipcio.

Benín quiere competir en la noche de Messi

Mientras el Monumental se prepara para una noche cargada de emoción por la despedida del capitán argentino, Benín intentará aprovechar una oportunidad histórica para medirse ante el campeón del mundo.

El equipo africano llega con confianza después de su última victoria y con un plantel joven que buscará dejar una buena imagen frente a una Selección Argentina que tendrá todos los focos puestos en su número 10.

La despedida de Lionel Messi será este martes desde las 20, en el Monumental, en un encuentro que marcará el cierre de una etapa histórica para el capitán de la Albiceleste.