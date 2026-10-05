Fernández: buscan a una mujer de 78 años cuyo paradero se desconoce desde agosto

Olga del Valle Zalazar salió de su domicilio el 24 de agosto y había manifestado que quería trasladarse a un hogar de ancianos. Su familia pidió colaboración para conocer dónde se encuentra.

05/10/2026

Hace más de un mes que Olga del Valle Zalazar, de 78 años, no regresa a su domicilio de Paraje Vinal, jurisdicción de Fernández, y sus familiares buscan obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

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De acuerdo con los datos aportados en el comparendo realizado por su hermano, la mujer salió de su vivienda durante la mañana del lunes 24 de agosto de 2026. Antes de retirarse, habría manifestado que no quería seguir siendo una molestia en el domicilio y que tenía previsto trasladarse a un hogar de ancianos.

En ese momento, también había señalado que prefería buscar un lugar donde alojarse en los departamentos Banda o Capital. Desde entonces, sus allegados desconocen su paradero y cualquier información que permita ubicarla puede ser de utilidad.

Olga del Valle Zalazar mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello largo, ondulado y canoso. Al momento de salir de su domicilio vestía una campera gris y una pollera negra.

La búsqueda se encuentra a cargo de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Santiago del Estero, desde donde solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar algún dato sobre su ubicación deben comunicarse al 154971621 o acercarse a la dependencia policial más cercana.