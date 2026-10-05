Escándalo en Nordelta: investigan a un vecino que fue filmado mientras disparaba contra carpinchos

El episodio ocurrió en septiembre en el barrio Los Alisos y quedó registrado en video. La Justicia analiza una denuncia por presunto maltrato animal, además de posibles infracciones vinculadas con armas de fuego y amenazas.

05/10/2026

Un vecino de Nordelta quedó bajo investigación judicial luego de que fuera filmado mientras efectuaba disparos contra un grupo de carpinchos desde el jardín de su vivienda, ubicada en el barrio Los Alisos. El episodio ocurrió el 17 de septiembre y derivó en una denuncia presentada por la Asociación Vecinal de Nordelta.

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Las imágenes difundidas muestran al hombre con un arma de fuego en el sector exterior de su propiedad y realizando disparos en dirección a los animales. A partir de la situación, vecinos alertaron a la guardia del complejo y posteriormente se realizó una presentación ante la Justicia.

En el marco de la investigación, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires realizaron un allanamiento en la vivienda, donde se llevaron adelante distintas medidas y pericias relacionadas con la causa.

Qué investiga la Justicia

El expediente contempla inicialmente una posible infracción a la Ley Nacional de Protección Animal N.º 14.346. Además, los investigadores analizan la eventual existencia de irregularidades vinculadas con la tenencia y portación de armas, así como denuncias por presuntas amenazas a vecinos.

También se evalúan las circunstancias en las que se habrían producido los disparos y si existió algún daño contra los animales. De acuerdo con lo informado en la denuncia, algunos residentes del barrio manifestaron haber atravesado situaciones de intimidación para evitar que aportaran testimonios o material relacionado con el caso.

Encontraron un carpincho herido

En paralelo, se informó sobre el hallazgo de un carpincho con heridas en el sector del helipuerto de Nordelta, lo que generó nuevas dudas entre los vecinos sobre una posible relación con el episodio registrado en video.

Sin embargo, hasta el momento no se estableció que las lesiones hayan sido provocadas por los disparos. Entre las hipótesis analizadas también aparecen posibles daños ocasionados por aves carroñeras, ya que se observó la presencia de caranchos alrededor del animal.

La convivencia con los carpinchos

El episodio volvió a poner en el centro de la escena la convivencia entre los habitantes de Nordelta y la creciente población de carpinchos que ocupa los espacios próximos a las lagunas.

Según los datos citados en el informe, la cantidad de estos animales se duplicó durante los últimos cuatro años y mantiene un crecimiento superior al 25% anual. La presencia de la especie genera reclamos de algunos vecinos por daños en jardines y vegetación, además de situaciones vinculadas con mascotas y frecuentes atropellamientos en calles internas.

Aunque la velocidad máxima permitida dentro del complejo es de 40 kilómetros por hora, los incidentes con carpinchos continúan siendo una preocupación para residentes y especialistas.

La Asociación Vecinal Nordelta confirmó que entregó a la Justicia la documentación y el material audiovisual reunido para colaborar con la investigación. Mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia deberá determinar si existen responsabilidades por los hechos denunciados.