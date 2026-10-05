Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección Argentina antes de su despedida en el Monumental

El capitán completó este lunes su última práctica con la Albiceleste en el predio que lleva su nombre. Este martes, desde las 20, jugará ante Benín en un Monumental que se prepara para una noche cargada de emoción.

05/10/2026

Lionel Messi vivió este lunes una jornada muy especial con la Selección Argentina. En el predio de Ezeiza que lleva su nombre, el capitán completó su último entrenamiento con la Albiceleste, antes de la despedida prevista para este martes frente a Benín, en el estadio Monumental.

La práctica tuvo un clima diferente. Más de un centenar de cámaras siguieron cada movimiento del 10, conscientes de que no se trataba de una jornada más dentro de una concentración de la Scaloneta.

Messi compartió buena parte del entrenamiento junto a varios de los futbolistas con los que protagonizó los últimos años de gloria de la Selección: Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Giovani Lo Celso.

La actividad comenzó alrededor de las 17.30, primero con trabajos en el gimnasio y luego sobre el campo de juego. Allí, el preparador físico Luis Martín comandó la entrada en calor antes de que Lionel Scaloni tomara el control de los ejercicios futbolísticos.

Hubo trabajos con pelota, juegos, bromas y risas entre los integrantes del plantel. Por momentos, la escena se pareció a tantas otras prácticas compartidas durante los últimos años, aunque el contexto convirtió cada imagen en un recuerdo especial.

Visitas especiales para acompañar a Messi

Durante la jornada también estuvieron presentes Cristian “Kily” González y Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quienes se acercaron al predio para acompañar al capitán en una tarde cargada de significado.

Lavezzi compartió durante años vestuario con Messi en la Selección Argentina y fue parte de varias de las etapas anteriores al ciclo que terminó consagrando al equipo campeón de América y del mundo.

Mientras avanzaba la práctica, cada pase, cada gesto y cada fotografía adquirían otro valor ante la cercanía de un momento que marcará un antes y un después para la Selección.

La despedida será ante Benín

El próximo capítulo llegará este martes desde las 20, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental.

Allí, Messi volverá a ponerse la camiseta albiceleste en una jornada que promete estar atravesada por la emoción, con un estadio colmado para acompañar al capitán en una noche histórica.

Después de más de dos décadas, títulos, finales, goles y noches inolvidables, la Selección Argentina se prepara para despedir a uno de los futbolistas más importantes de su historia.