La intendente Fuentes acompañada por vecinos inauguró la Plazoleta Uruguay en el barrio América del Sur

La intendente Norma Fuentes encabezó la habilitación del renovado espacio en el barrio América del Sur, que cuenta con juegos, iluminación LED, aparatos de gimnasia, merenderos y nueva forestación.

05/10/2026

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, encabezó la inauguración de la Plazoleta Uruguay, un nuevo espacio público ubicado en el barrio América del Sur, destinado al encuentro y recreación de los vecinos de la zona.

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La jefa comunal estuvo acompañada por funcionarios municipales, familias e instituciones cercanas, entre ellas el Jardín de Infantes N° 11 “Shunko”, el Centro de Jubilados “Amelia Sández de Farhat” y distintas organizaciones que desarrollan actividades en el sector.

Durante el acto, Fuentes destacó la importancia de continuar con la recuperación y generación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.

“Es muy satisfactorio continuar generando y recuperando espacios públicos en cada barrio de la ciudad, pensando siempre en construir comunidad, con más lugares donde las familias puedan encontrarse, compartir y fortalecer los vínculos entre los vecinos”, expresó.

La intendente señaló además que la plazoleta se integra a otras obras de urbanización ejecutadas en la zona. En ese sentido, indicó que se construyeron 1.400 metros lineales de desagües y se pavimentaron más de 26 cuadras, además de proyectarse nuevas intervenciones en las calles Brasil y Uspallata.

Por su parte, la vecina Reina Moyano valoró la concreción de la obra y manifestó su satisfacción por contar con un nuevo espacio verde en el barrio.

“Es un sueño de toda la comunidad, como es el de contar con un espacio verde de calidad”, expresó, y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos para avanzar con proyectos destinados a mejorar la calidad de vida.

La Plazoleta Uruguay, ubicada en la intersección de Uruguay y Trinidad y Tobago, cuenta con una superficie aproximada de 2.600 metros cuadrados.

Entre los trabajos realizados se incluyó la renovación de veredas con hormigón peinado y baldosas adoquinadas, además de la instalación de juegos infantiles sobre piso de caucho, pensados para brindar mayor seguridad a los niños.

También se incorporaron merenderos, aparatos de gimnasia y un nuevo sistema de iluminación LED, junto con tareas de pintura general, encespado y plantación de nuevos árboles.

Como parte de la intervención, se construyó además un basamento con ornamentación metálica destinado a emplazar una imagen del Santo Cura Brochero, sumando un espacio de valor simbólico para la comunidad del sector.